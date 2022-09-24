باحث مصري: هذه خطة وكالات الفضاء للهبوط على القمر وجعله قاعدة انطلاق نحو الكواكب (فيديو)

قال الباحث المصري في كلية أنظمة الفضاء بجامعة براونجفايغ الألمانية لؤي عصام إن هناك خطة حقيقية وضعتها وكالات الفضاء العالمية للهبوط مرة أخرى على سطح القمر وبناء محطة، بحيث يكون في المستقبل حلقة وصل بين الأرض والكواكب الأخرى.

وأوضح في حديث لبرنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر، أن مؤتمر الفضاء الدولي 2022 في العاصمة الفرنسية باريس الذي انتهت فعالياته أمس الجمعة، ناقش بشكل مستفيض مشروع (أرتميس) الذي يهدف إلى إرسال رواد فضاء أمريكيين، بمن في ذلك أول امرأة وثاني رجل على القمر بحلول 2024، لاستكشافه وبعد ذلك استخدامه قاعدة لانطلاق بعثات إلى المريخ.

ووفقا لعصام فقد طورت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) صاروخًا لتجربة الأنظمة الكاملة قبل استخدامه لنقل رواد فضاء، وسينطلق العام المقبل للقمر ويعود، وفي 2024 سيستخدمه رواد فضاء للذهاب للقمر ويدورون حوله دورة كاملة.

وأشار إلى أنه في عام 2025 سيكون أول هبوط جديد على سطح القمر للبقاء هناك، بحيث يكون القمر محطة وسط للبعثات التي ستذهب إلى المريخ والكواكب الأخرى.

وأقيم في باريس مؤتمر الفضاء الدولي 2022 بمشاركة دولية واسعة، سعى فيها لتسهيل عملية التواصل بين الأطراف المعنية لتبادل المعلومات والأفكار، والتباحث حول التطورات والتحليلات الدقيقة بشأن الإستراتيجيات، والتوجهات الناشئة في مجالات أبحاث الفضاء.

تقييم المخالفات

وقال الباحث المصري إنهم قيّموا خلال المؤتمر أفعالًا خاصة بالمخالفات الفضائية، وهي طريقة للمحافظة على سلامة الأقمار الصناعية ورواد الفضاء، بحيث تتم دراسة كل المخالفات التي تسببت بصدامات سابقة للأقمار الصناعية، للمحافظة على سلامة مهمات الفضاء الموجودة حاليًا والتي ستنطلق في المستقبل.

وأضاف “حضرت هنا إلى باريس ممثلًا للجمعية المصرية لعلوم الفلك، وهي جمعية أهلية، بدأنا منذ 10 سنوات ما بين مختصين وهواة فلك وفضاء، نحاول أن نقدم للمجتمع صورة جديدة مبسطة لعلوم الفضاء والفلك، لنجذب اهتمام الناس وننمي لديهم الشغف العلمي، ونقدم أنشطة وفعاليات وتغطية حصرية لأخبار الفلك والفضاء للمجتمع بشكل مبسط وفوري”.

وأشار إلى أنه أُعلن بالمؤتمر عن آخر مشاريع وكالات الفضاء بالعالم، وأبرزه إعلان وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة الفضاء الكندية (إيسا)، نيتهم بناء محطة في الفضاء تلف حول الأرض ويبقى فيها رواد فضاء على مدار العام.