الطبخ بدواء الانفلونزا.. إدارة الغذاء الأمريكية تحذر من “تحدي دجاج نيكويل” على تيك توك (فيديو)

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من “تحدي دجاج نيكويل” على منصة تيك تيك الشهيرة، حيث يتم طبخ الدواجن بدواء (NyQuil) المعروف في الولايات المتحدة لعلاج أعراض الإنفلونزا.

وانتشر على “تيك توك” تحدٍ جديد لطهي الدجاج بدواء يُصرف دون وصفة طبية ويستخدم لعلاج أعراض نزلات البرد والحساسية.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن الطهي بالدواء قد يكون له انعكاسات خطيرة للغاية، مشيرة إلى أن “غليان الدواء يجعله أكثر تركيزًا ويغير من خصائصه بطرق أخرى”.

وأشارت إلى أنه “حتى وإن لم تأكل الدجاج بعد طبخه، فإن استنشاق أبخرة الدواء خلال عملية الطهي، يمكن أن يتسبب في دخول مستويات عالية من الأدوية إلى الجسم، ما يؤذي الرئتين.

وقالت إن التحديات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي تعتمد على الضغط على الأفراد، عبر “تسجيلات مرئية على الإنترنت لأشخاص يسيئون استخدام الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة ويشجعون المشاهدين على فعل ذلك أيضًا”.

The mere fact that the FDA is actually having to take the time say that the current #TikTok #sleepychicken trend is a terrible idea means there's still a *lot* of work for us to do. #cantstopwontstop #prevention @GoodDrugPolicy https://t.co/XGu8zQZ9x4 pic.twitter.com/DomL62KGR1

— Aaron Weiner, PhD, ABPP (@WeinerPhD) September 24, 2022