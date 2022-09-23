حادث مروع.. وفاة سائق بعد سقوط شاحنة كبيرة من أعلى جسر في تكساس (فيديو)

توفي سائق شاحنة كبيرة بعد سقوطها من أعلى جسر على طريق سريع في ولاية تكساس الأمريكية قبل أن تشتعل فيها النيران، بحسب الشرطة.

وقال موقع “فوكس نيوز” إن الشاحنة كانت تسير على طريق سريع يربط بين ولايات أمريكية عدة، عندما اصطدمت بمركبة أخرى قبل ظهر الثلاثاء الماضي.

وقالت الشرطة إن الحادث الذي وقع فوق الجسر أجبر الشاحنة على الانحراف إلى الجانب الأيمن من الجسر، ومن ثم السقوط على الشارع الفرعي ما أسفر عن مقتل السائق.

وتُظهر لقطات فيديو أخذت من كاميرا مثبتة على إحدى السيارات التي كانت في المكان، اللحظة التي سقطت فيها الشاحنة وانقلبت 180 درجة على ظهرها قبل أن تشتعل فيها النيران.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم التعرف إلى سائق الشاحنة لاحقًا، ويدعى غوستافو غوميز (71 عامًا)، وقالت الشرطة إن السائق الآخر لم يصب بجروح.