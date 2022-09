شاب يضرم النار في نفسه خلال مباراة تنس في لندن (فيديو)

أضرم شاب النار في نفسه، اليوم الجمعة، خلال مباراة تنس في العاصمة البريطانية لندن، ليعبر عن رفضه لنشاطات بيئية معينة.

وأثار الناشط البيئي حالة من الفوضى بعد اقتحامه الملعب، ما أدى إلى توقف مباراة الأرجنتيني دييغو شوارتزمان واليوناني ستيفانوس تيتيباس في كأس ليفر للتنس لفترة بسيطة.

والرجل، الذي لجأ للاحتجاج خلال المجموعة الثانية من المباراة، كان يرتدي قميصا عليه عبارة “أوقفوا الطائرات الخاصة في المملكة المتحدة”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الرجل عضو في مجموعة تحمل نفس الاسم تدعي أن “انبعاثات الكربون في العام 2022 تمثل إبادة جماعية”.

وتصرف أفراد الأمن بسرعة لسحب الرجل من الملعب قبل استئناف اللعب بعد فحص سريع للأرضية التي لم تتضرر بسبب الواقعة الغريبة.

وقال مسؤول في إدارة البطولة “اندفع رجل إلى أرض الملعب بعد ظهر اليوم وسرعان ما أخرجه رجال الأمن. توقف اللعب لفترة وجيزة، وتم اعتقال الرجل وتتعامل الشرطة مع الموقف”.

A man has set his arm on #fire at #RogerFederer 's last ever #tennis match.🔥😨😰 pic.twitter.com/46XgtCkHqe

وواصل تيتيباس المباراة ليفوز 6-2 و6-1 ويمنح فريق أوربا التقدم 2-صفر أمام فريق بقية العالم بعد أن تغلب كاسبر رود في وقت سابق على جاك سوك 6-4 و5-7 و10-7.

ومن المقرر أن يصل السويسري روجر فيدرر إلى الملعب في وقت لاحق اليوم لخوض المباراة الأخيرة في مسيرته، حيث سيشارك اللاعب البالغ من العمر 41 عاما غريمه الكبير رافائيل نادال في مواجهة الزوجي الأمريكي سوك وفرانسيس تيافو.

A man has set his arm on fire after invading the court at the Laver Cup on @RogerFederer's last day as a professional tennis player.

pic.twitter.com/r6DDT22qj4

— Russian Market (@runews) September 23, 2022