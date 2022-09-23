سمكة قرش كبيرة تتجول بين الممرات المائية في الكويت.. والداخلية تحذر (فيديو)

حذّرت وزارة الداخلية الكويتية مرتادي الشاطئ في منطقة صباح الأحمد البحرية ودعتهم إلى أخذ الحيطة والحذر، بعد ورود معلومات تفيد بوجود سمكة قرش كبيرة تتجول بين الممرات المائية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، تسجيلًا مصورًا لسمكة قرش بأحد الأخوار في منطقة خيران قبالة مدينة صباح الأحمد البحرية.

وأعاد الضابط الكويتي المتقاعد حمد سريع نشر الفيديو، وأرفقه بتغريدة على تويتر قائلًا “وثق شخص بالفيديو وجود سمكة قرش في خور”295″، هذه رابع مرة تدخل سمكة القرش الخور خلال الفترات الماضية”.

وأضاف “حاليًا تم التنسيق بين هيئة البيئة ومسؤولي مشروع الخيران لإعادة القرش إلى البحر كما هو متبع سابقًا”.

وثق شخص بالفيديو وجود سمكة قرش في خور (295). هذه رابع مره تدخل سمكة القرش الخور خلال الفترات الماضيه. وحاليا تم التنسيق بين هيئة البيئة ومسؤولي مشروع الخيران لاعادة القرش الي البحر كم هو متبع سابقا . pic.twitter.com/rL3HI570vV — حمد السريع (@bomshary871) September 21, 2022

من جانبها، حذّرت وزارة الداخلية في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر مرتادي الشاطئ بأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من الممرات المائية في منطقة صباح الأحمد البحرية.

وأضافت “وردت معلومات إلى عمليات وزارة الداخلية عن وجود سمكة قرش كبيرة تتجول بين الممرات المائية، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم”.

الإعلام الأمني: وردت معلومات الى عمليات وزارة الداخلية عن وجود سمكة قرش كبيرة تتجول بين الممرات المائية في منطقة صباح الاحمد البحرية وتحذر الوزارة مرتادي الشاطئ باخذ الحيطة والحذر، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم pic.twitter.com/6nB5dTnhfY — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 22, 2022

وتعد المياه الإقليمية الكويتية أحد أكبر حاضنات الأسماك في العالم وتجعلها طبيعتها الدافئة قبلة لبعض أنواع الأسماك العملاقة كأسماك القرش المسالمة، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية.

ومن أشهر أنواع أسماك القرش الموجودة في المياه الإقليمية الكويتية “القرش الحوت”، والتي تظهر بالقرب من الشواطئ للبحث عن الغذاء، وهي أكبر أنواع أسماك القرش النادرة والمسالمة.