تسلا تسترجع 1.1 مليون سيارة في أمريكا لتحديثات بشأن السلامة

استرجعت شركة صناعة السيارات الكهربائية (تسلا) نحو 1.1 مليون سيارة في الولايات المتحدة، بعد أن اكتشفت أن نظام الانعكاس التلقائي للنوافذ ربما لا يتفاعل بشكل صحيح عند اكتشاف جسم عائق، وهو ما يزيد من خطر إصابة الركاب.

وأبلغت الشركة إدارة السلامة الوطنية العامة أنها ستجري تحديثا لبرنامج انعكاس النافذة التلقائي. ويشمل التحديث سيارات من طراز (3) و(واي) و(إس) و(إكس) صدرت بين 2017 و2022.

وقالت تسلا إنها ليست على علم بأي مطالب لتفعيل ضمان أو تقارير ميدانية أو حوادث أو إصابات أو وفيات متعلقة باسترجاع السيارات.

وانتقد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، على تويتر وصف هذا الإجراء بأنه “استدعاء”، وقال “هذا المصطلح قديم وغير دقيق، هذا تحديث صغير للبرنامج على حد علمنا، لم تقع أي إصابات”.

وأشارت إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة وشركة تسلا في الوثائق التي تم الإعلان عنها، الخميس، إلى هذه الحملة باعتبارها استدعاء.

$TSLA Receives Recall Order From Germany for Models Y and 3 https://t.co/E1OUVTN87R via @Bloomberg

— BertelSchmitt™ 🇺🇦💉💉💉💉🎩🎩🎩🎩🎩 (@BertelSchmitt) July 3, 2022