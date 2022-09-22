نعي واسع للفنان المصري هشام سليم بعد وفاته متأثرا بالسرطان

شيّع عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة في مصر، جثمان الفنان الراحل هشام سليم إلى مثواه الأخيرة بعد أداء صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد في محافظة الجيزة.

وتوفي سليم، اليوم الخميس، عن 64 عامًا بعد صراع مع السرطان، عقب مسيرة فنية طويلة قدم خلالها عشرات الأدوار التمثيلية على السينما والتلفزيون.

ووفقًا لمواقع محلية فإن من أبرز النجوم الذين شاركوا في تشييع جثمان سليم ودفنه بمقابر الأسرة كل من “يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، نبيلة عبيد، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، خالد النبوي، منة شلبي، محمود حميدة، دنيا سمير غانم وأشرف عبد الباقي”.

كما شارك في الجنازة “أحمد بدير، المخرجة مريم أبو عوف، هشام ماجد، مدحت صالح، ماجدة زكي، منى عبد الغني، وفاء عامر، ووزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، المنتج محمدي سعدي”.

ومن عالم الرياضة، حضر رئيس النادي الأهلي السابق محمود طاهر، ووفد من مجلس إدارة النادي الأحمر الذين كلفهم محمود الخطيب رئيس النادي بالحضور لتشييع الجثمان.

#هشام_سليم

حضور نجوم الفن تشييع جنازة الراحل هشام سليم pic.twitter.com/5WneJH76jj — Ahl cairo _ أهل كايرو (@Ahlcairo2) September 22, 2022

وانطلقت مسيرة الفنان المولود في القاهرة سنة 1958، وهو نجل لاعب الكرة المصري السابق ورئيس النادي الأهلي صالح سليم، على الشاشة الكبيرة قبل نصف قرن مع مسلسل “إمبراطورية ميم” الذي أدى فيه دور نجل الممثلة الراحلة فاتن حمامة.

وتواصلت بعدها المشاركات السينمائية، مع أعمال شهيرة خصوصًا في السبعينيات والثمانينيات، منها “أريد حلًا” لسعيد مرزوق (1975)، و”عودة الابن الضال” ليوسف شاهين (1976)، و”من فضلك وإحسانك” (1986)، و”الأراجوز” (1989)، و”اسكندرية كمان وكمان” (1990)، كما كانت لهشام سليم مشاركة لافتة في فيلم السيرة الذاتية عن الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر سنة 1999.

كذلك كان لهشام سليم، وهو خريج كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان المصرية، حضور بارز في المسلسلات التلفزيونية، إذ سطع نجمه على الشاشة الصغيرة ابتداء من أواخر الثمانينيات، مع أعمال حظيت بمتابعة كبيرة منها “الراية البيضا” و”ليالي الحلمية” و”أرابيسك” و”هوانم جاردن سيتي”.

وآخر الأعمال التي شارك فيها سليم كان مسلسل “هجمة مرتدة” في موسم رمضان 2021.

نعي واسع

ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر اليوم الخميس الممثل هشام سليم، وكتبت الممثلة نهال عنبر عضو مجلس النقابة على حسابها بفيسبوك “وداعًا الفنان الراقي العظيم المحترم هشام سليم”.

كما نعاه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في بيان جاء فيه “فقدت السينما العربية ممثلًا طالما تمتع بشخصية متفردة على الشاشة وخارجها”.

فقدت السينما العربية، الفنان الكبير هشام سليم الذي توفي عن عمر 64 عاما. يعرب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن حزنه الشديد لفقدان الفنان هشام سليم متمنيا لأسرته ومحبيه الصبر والسلوان. pic.twitter.com/92eLeSRhIx — Cairo International Film Festival (@CairoFilms) September 22, 2022

وتصدر وسم #هشام_سليم على منصة تويتر في مصر بعد ساعات قليلة من إعلان خبر وفاته، والذي جاء بعد شهر تقريبًا من شائعة وفاته إثر تدهور حالته الصحية متأثرًا بإصابته بالسرطان.

ونشر النادي الأهلي في تغريدة له عبر تويتر “رئيس النادي محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الإدارية والرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى الفنان هشام سليم نجل الراحل صالح سليم، الرئيس الأسبق للنادي الأهلي”.

النادي الأهلي ينعى الفنان هشام سليم pic.twitter.com/xexhL7o79c — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 22, 2022

ونعته الممثلة التونسية درة زروق عبر فيسبوك “أكاد لا أصدق، رحل فتى أحلام الطفولة، الفنان الجميل التلقائي ابن الأصول المتواضع المتفرد الحقيقي دائم الشباب”.

ونشر الممثل المصري صلاح عبد الله عبر فيسبوك “الموت علينا حق والحزن الشديد لرحيلك حق والآن لا نملك يا حبيبي غير الدعاء بدموع القلب بأن يستقبلك الحق بعفوه وكرمه ورحمته”.

ونعى سليم، المخرج هشام عبد الخالق عبر تويتر “ابحث كده ستجد هشام سليم مثّل مع كل نجوم ونجمات السينما والتلفزيون والمسرح ونفس الشئ المخرجين و كان متميز جدا في كل دور، شكرا يا هشام على التاريخ الفني الكبير ده”.

دور كده حتلاقي هشام سليم مثل مع كل نجوم و نجمات السينما والتلفزيون و المسرح ونفس الشئ المخرجين و كان متميز جدا في كل دور… شكرا يا هشام علي التاريخ الفني الكبير ده pic.twitter.com/8tAicjDfMU — Hisham Abdel Khalek (@h_abdelkhalek) September 22, 2022

وغرد الممثل نبيل الحلفاوي عبر تويتر “هكذا الحياة، ما كدت أهنئ عبد الرحيم كمال حتى طالعت خبر وفاة الفنان هشام سليم، ما بين هذا وذاك تتقلب أيامنا، رحم الله هشام سليم رحمة واسعة وأنعم على أسرته ومحبيه بالصبر والسكينة”.

هكذا الحياة. ما كدت أهنئ عبد الرحيم كمال حتى طالعت خبر وفاة الفنان هشام سليم.

ما بين هذا وذاك تتقلب أيامنا.

رحم الله هشام سليم رحمة واسعة وأنعم على أسرته ومحبيه بالصبر والسكينة. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) September 22, 2022

أخويا و حبيبي و صديق عمري و السند و أخو زوجي خالد صالح سليم في ذمة الله، إنا لله و إنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يصبرنا على فراقك جميعا. فضلا وليس أمرا برجاء الدعاء لهشام و قراءة الفاتحة.#هشام_سليم pic.twitter.com/yctdks0dKe — Youssra (@Youssra) September 22, 2022

رحيل #هشام_سليم خسارة للفن ولعائلته ولمحبيه في كافة أنحاء العالم العربي.. رحمه الله pic.twitter.com/cMZJ8eWBLC — Amel Bouchoucha | امل بوشوشة (@amelbouchoucha) September 22, 2022

البقاء لله في فنانا الجميل المحترم الكبير هشام سليم

ربنا يرحمه ويصبر اهله pic.twitter.com/Hy7ZDr5W6j — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) September 22, 2022

خالص العزاء في وفاة الفنان هشام صالح سليم انا لله وانا اليه راجعون — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) September 22, 2022