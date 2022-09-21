مصر.. مصرع 3 بعد قفزهم من قارب نهري اشتعلت فيه النيران (فيديو)

لقي 3 مصريين، بعدما قفزوا من المعدية النهرية (قارب) في محافظة أسيوط، إثر اشتعال النيران في المحرك الخاص بها ما أدى لتعطلها وسط مياه الترعة الإبراهيمية.

وقالت مديرية أمن أسيوط إنها تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بورود بلاغ من النجدة بغرق 3 أشخاص بعد قفزهم من المعدية النهرية.

ووفقا لمواقع محلية مصرية، انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية وسيارات الإسعاف والإطفاء وقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة، وتبين غرق 3 أشخاص، وجار البحث عنهم لانتشالهم من المياه.

يشار إلى أنه يوجد 2 معدية نهرية تعاقدت عليها الهيئة العامة للطرق والكباري في أسيوط مع إحدى الشركات لنقل المواطنين بين البر الشرقي والغربي لترعة الابراهيمية لحين الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري.

وبعد الحادث أصدر محافظ أسيوط تعليماته إلى مسؤولي هيئة الطرق والكباري بالمحافظة بسرعة إنهاء الأعمال بمشروع كوبري بني قرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة إيجاد حلول بديلة لانتقال المواطنين من قرى شرق ترعة الإبراهيمية إلى قرى غرب بمركزي منفلوط والقوصية.