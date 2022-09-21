مزارع سوري ينجح في توفير بديل محلي للأعلاف (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر حكاية نجاح مزارع سوري في توفير بديل محلي للأعلاف بجودة عالية وسعر مناسب.

يقول محمد أبو صلاح، النازح إلى مدينة عفرين ” عملنا هو الزراعة، حيث كنا في بلادنا نعمل بالزراعة، وهنا في عفرين نعمل بالزراعة وأكثر زراعتنا من محصول الذرة الصفراء”.

وعن الدافع وراء فكرة المشروع، قال أبو صلاح للجزيرة مباشر “في السنوات الماضية وبسبب الغلاء الفاحش للأعلاف وشكاوى المربين، أحببنا توفير البديل، وبعد البحث عن طريق الإنترنت وجدنا ما يسمى بـ (سيلاج الذرة)، وبعد أن توسعنا في البحث والاستفسار أحببنا تطبيق التجربة على الأرض”.

وبشأن الخطوات العملية لتنفيذ الفكرة قال أبو صلاح: أحضرنا ماكينة من تركيا، وقمنا بتنفيذ تجربة إنتاجية وأرسلناها إلى المربين، وكانت ردود أفعالهم أنها رائعة جدا وشجعونا على الاستمرار والتوسع، فبدأنا في توسيع المشروع.

ويشرح أبو صلاح طبيعة المنتج قائلا: السيلاج هو قص أعواد الذرة الساق مع الأوراق على ارتفاع متدن من الأرض يبلغ نحو 10 إلى 12 سنتيمترا، وتقطيعها إلى قطع صغيرة، ثم نقلها إلى ساحة أو مكان خاص، وتعبئتها في أكياس حتى تتخمر مع تفريغها من الهواء بشكل جيد لأن الهواء يفسد السيلاج.

وأضاف: بعد ذلك توسعنا بالمشروع وانعكس ذلك على المربين الذين وجدوا نتائج مبهرة سواء في إنتاج الحليب أو التسمين.

وتابع: بتوفيق الله تم تأسيس الشركة السورية للسيلاج التي أصبحت توفر للمربين كثيرا من الأموال إضافة إلى جودة المنتج، كما أصبحت توفر العديد من فرص العمل لنحو 50 إلى 60 عاملا يوميا، ونسعى لتطوير الإنتاج.