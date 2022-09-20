طائرة تتحول إلى كتلة لهب ومصرع قائدها في سباق للطائرات الاستعراضية (فيديو)

وثق فيديو لحظات تحول طائرة كانت تشارك في مهرجان استعراضي، إلى كرة من اللهب بعد ارتطامها بالأرض وتحطمها.

وفي الفيديو المتداول، شوهدت الطائرة وهي تصطدم بمنطقة شعبية، مما أدى إلى تطاير أجزاء منها على الفور واشتعال النيران فيها أمام الآلاف الذين جاؤوا لمشاهدة المهرجان.

وأعلن مسؤولو المهرجان مقتل الطيار، لكنهم رفضوا الكشف عن اسمه.

وقال الرئيس التنفيذي ورئيس جمعية رينو لسباق الطائرات فريد تلين، إن الحادث وقع خلال الجولة الثالثة من سباق (جيت جولد)، مشيرا إلى أن “جميع الطيارين الآخرين هبطوا بسلام”.

وأعرب مجلس اتحاد السباقات عن تعاطفه الشديد مع عائلة الطيار وأصدقائه وكذلك عشاق وجماهير السباق.

وعبر العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن حزنهم لهذا المصير المؤسف للطيار الأمريكي.