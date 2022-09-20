بربع مليون زجاجة.. متطوعون مصريون يبنون هرما من البلاستيك على ضفاف النيل (فيديو)

أتم متطوعون بيئيون في مصر بناء “أكبر هرم” على ضفاف نهر النيل، لكن ليس من الصخور وإنما من النفايات البلاستيكية، وذلك للتوعية بالخطر الذي يحدق بالبلاد بسبب تلك المخلفات.

وحرصت مبادرة فيري نايل (verynile) على مدار السنوات الخمس الماضية على تنظيف نهر النيل يوميًا بمساعدة أصحاب المراكب والصيادين لتطهير النيل من المخلفات البلاستيكية.

وانتشل المتطوعون قوارير وعلبا وغيرها من النفايات البلاستيكية من نهر النيل، وهم على قوارب “الكاياك” ضمن مبادرة تمثّل أحد أبرز رموز البلاد وهي “الأهرامات”.

وأتت المبادرة لتدق بذلك ناقوس الخطر قبل أقل من شهرين على استضافة مصر مؤتمر المناخ العالمي الذي تنظمه الأمم المتحدة أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

“أكبر هرم بلاستيك”

وعبر صفحة المبادرة على فيسبوك، قال المتطوعون إنهم نجحوا في بناء “أكبر هرم بلاستيك في العالم”، وهو يزن أكثر من 7500 كيلو غرام، ومكون من ربع مليون زجاجة بلاستيكية تم جمعها بالكامل من نهر النيل.

وعلّق مدشّنو المبادرة بالتأكيد على أن بناء هذا الهرم جاء للتنبيه بسرعة التصرف وضرورة الوصول لحل لكي “نوقف البلاستيك من الوصول للنيل”.

وأوضحت أن كل هذه الزجاجات سيعاد تدويرها وتحويلها إلى خيوط تستخدم في صناعة النسيج. واختتمت منشورها بالقول “في يوم ما، يمكن أن تشتري ثوبًا مصنوعًا من زجاجات هذا الهرم!”.