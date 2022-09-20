“انعدام الجاذبية”.. ظاهرة غريبة في ظفار بسلطنة عمان (فيديو)

بين الجبال المرتفعة وعلى مسار طريق رئيسي في إحدى ولايات ظفار بسلطنة عمان، تتوقف السيارات في منطقة تسمى “نقطة انعدام الجاذبية” لخوض تجربة فريدة من نوعها تثير فضول الزوّار.

وتجذب الظاهرة الغريبة الزوار إلى المكان، إذ تصعد السيارات إلى الأعلى، ويتدفق الماء إلى الأعلى بدلًا من الجريان نحو أسفل المنحدر كما هو الحال عادةً.

وتحدث هذه الظاهرة خلال مسافة 200 متر تقريبًا في منطقة “عقبة حشير” على الطريق الواصل بين مدينتي مرباط وصلالة.

وتتحرك السيارات صعودا، رغم أنها على وضعية الحياد أو الوقوف. والمثير في الأمر أنه كلما كانت السيارة أكبر وأثقل، زادت سرعة تحركها.

وتحدث ظاهرة انعدام الجاذبية في كثير من دول العالم، مثل الأردن والسعودية والسويد والبرتغال وبولندا وألمانيا ورومانيا والولايات المتحدة والصين.