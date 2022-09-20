“الشيف المعاق”.. شاب سوري يقهر ظروف إعاقته ويصبح صانع محتوى على الإنترنت (فيديو)

من زاوية مهمشة في أركان بيت على جبل في مدينة إدلب السورية، تحدى شاب ظروف إعاقته الحركية التي كانت سببا في رفض أصحاب العمل منحه وظيفة، ودخل إلى عالم صانعي المحتوى عبر قناته على يوتيوب.

ويروي محمد أبو النور، الملقب بالشيف المعاق، للجزيرة مباشر قصة بنائه استوديو التصوير الخاص به وقهره الظروف ليكون صانع محتوى في عالم الطبخ على مواقع التواصل.

وقال “أصبت أثناء وجودي في مدينة حلب بعد سقوط برميل متفجرات في المنطقة التي كنت أعيش فيها، ثم تهجرت وعائلتي إلى مدينة إدلب (تسيطر عليها المعارضة). عند وصولي للمدينة الجديدة حاولت الحصول على وظيفة، لكن الجميع رفضني، حيث يرى المجتمع أن أصحاب الإعاقة لا يمكن أن يفيدوا بشيء”.

وأضاف “خرجت فكرة “الشيف المعاق” من رحم المعاناة بعد تعرضي لضغوطات كبيرة مالية ونفسية، وقلت بما أن هوايتي الطبخ وأعرف الطبخ الشرقي، فلم لا أنقل خبرتي إلى الناس عبر يوتيوب”.

التحديات

في البداية واجه أبو النور مشكلة في مكان التصوير، إلا أنه خلال شهر استطاع بناء استوديو ليصبح كما يقول “المكان الذي أطبخ فيه وأنشر منه حلقاتي”.

ويعلق الشاب السوري على اسم القناة قائلا “أردت أن أوضح للناس أن المعاق يمكنه أن ينجز وأن يقدم الكثير”.

وبدأ أبو النور قناته بإمكانيات بسيطة، كاميرا متواضعة تستخدمها زوجته لتصويره من عدة جهات، ثم يقوم بمونتاج يمكن أن يأخذ الفيديو الواحد منه نحو 50 ساعة عبر جهازه المحمول (اللابتوب) المتواضع.

وتحدث “الشيف المعاق” عن أبرز الصعوبات التي واجهها، وقال إنها تكمن في الأمور المادية، وليس في إعاقته، مؤكدا أنه يطمح للاستمرار وتطوير معدات القناة وبناء استوديو أفضل.