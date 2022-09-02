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كاميرا مراقبة توثق لحظة وفاة شرطي مرور يمني أثناء تأدية عمله (فيديو)

لقطات من الفيديو المتداول للحظة وفاة شرطي المرور
2/9/2022

سجّلت كاميرات مراقبة في العاصمة اليمنية صنعاء لحظات وفاة رجل مرور أثناء تأديته عمله.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا يظهر رجل المرور المساعد محمد صالح الجمالي وهو يؤدي عمله، لكن الموت باغته ليسقط على الأرض ويعلن بعد ذلك عن وفاته.

وتضامن مغردون مع رجل المرور وأشادوا به وشهدوا له بأنه “أبيض اليد ولم يقبل الرشوة في حياته”.

ودعا بعضهم وزارة الداخلية اليمنية لأن تكرم رجل المرور.

المصدر : الجزيرة مباشر