كاميرا مراقبة توثق لحظة وفاة شرطي مرور يمني أثناء تأدية عمله (فيديو)

سجّلت كاميرات مراقبة في العاصمة اليمنية صنعاء لحظات وفاة رجل مرور أثناء تأديته عمله.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا يظهر رجل المرور المساعد محمد صالح الجمالي وهو يؤدي عمله، لكن الموت باغته ليسقط على الأرض ويعلن بعد ذلك عن وفاته.

وتضامن مغردون مع رجل المرور وأشادوا به وشهدوا له بأنه “أبيض اليد ولم يقبل الرشوة في حياته”.

ودعا بعضهم وزارة الداخلية اليمنية لأن تكرم رجل المرور.

حسبنا الله ونعم الوكيييل.. لحظة وفاه رجل المرور المساعد/ محمد صالح الجمالي، أثناء أداء واجبه الديني والوطني في خدمة هذا الشعب العظيم، بجولة باب السلام بالعاصمة صنعاء.#رحمة_الله_تغشاه pic.twitter.com/3SYEV0XKOB — حيدر نايف حيدان 🇾🇪 (@haidar_haidan) September 2, 2022

شاهدت لحظة وفاة رجل مرور في العاصمة اليمنية صنعاء سجلتها كاميرات المراقبة وهي لحظة مؤلمة لن تفارق مخيلة أسرته .

الواجب أن يتم تكريم رجل المرور "المساعد محمد صالح الجمالي" من قبل وزارة الداخلية تكريماً يستحقه خاصة وأن الكثيرين يشهدون للرجل بأنه أبيض اليد ولم يقبل الرشوة. pic.twitter.com/jGSWlOFywq — احمد فوزي #اليمن Ahmed fawzi (@AFYemeni) September 2, 2022