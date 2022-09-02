صراخ أعقبته زغاريد.. ضابط مصري ينقذ عائلة قبل ثوانٍ من انهيار منزلها (شاهد)

تداول مدونون مصريون مقطع فيديو يُظهر ضابطًا بالحماية المدنية لحظة إنقاذه أسرة عالقة بمنزل إثر هبوط أرضي مفاجئ في حيّ غرب مدينة أسيوط بصعيد مصر.

وأظهر مقطع الفيديو استعانة الضابط المصري ومعاونيه من الحماية المدنية بسلم خشبي وكرسي وأدوات بسيطة لعمل ممرّ آمن ودعم للبيت، ومن ثم إنقاذ أمّ ونجلها من داخل المنزل. وبعد ذلك إنقاذهما بثوانٍ معدودة انهار المنزل، وقد حظي الضابط بإشادة واسعة وتقدير لشجاعته وتعريض حياته للخطر.

يأتي ذلك بعد فرض طوق أمني حول المنطقة بشرائط بلاستيكية وسط سماع صوت وصراخ الضابط في مقطع الفيديو المصوّر خوفًا من تعرض أحد سكان المنطقة للخطر.

وذكرت إحدى الصحف المحلية أن الضابط إبراهيم عصام الدين كان يقف أعلى هبوط أرضي مفاجئ -تجاوز عمقه 6 أمتار- وتابعت الصحيفة “لو كان سقط فيه أحد أو انزلقت قدماه لأصبح في عداد الموتى من شدة خطورته”.

بدروها، نشرت محافظة أسيوط صورًا توثق حدوث الهبوط، وكلفت بمتابعة الموقف والانتقال إلى موقع الهبوط للاطمئنان على الأوضاع ومعرفة الأسباب التي أدت إلى حدوثه.

ولقي تصرف الضابط الشجاع، استحسان الأهالي وعلت الزغاريد في أنحاء المنطقة بأكملها عندما أتم مهمته بإنقاذ الأسرة قبل سقوط المنزل عليها.