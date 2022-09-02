هل ترغب أحيانا في النوم بعد تناول القهوة؟ إليك الأسباب

يعتبر الكافيين من أكثر المنبهات استهلاكًا في العالم حيث يوجد بشكل طبيعي في أوراق وبذور العديد من النباتات من بينها القهوة والشاي وحبوب الكاكاو، لكنه قد يؤدي إلى الشعور بالإجهاد والرغبة في النوم على عكس المتوقع.

ويحفز الكافيين الجهاز العصبي عن طريق زيادة نشاط الدماغ، وبالتالي تعزيز التركيز والإدراك وتأخير الشعور بالتعب، لكن تناول كميات كبيرة منه قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

It's 11am + #midmorningslump do you know where your energy is??? I will tell you. Caffeine has crashed your party!

And just what is a "caffeine crash"?

Read what I wrote for @mindbodygreen

+ get your energy back! #coffee #energy #guthealth #diet https://t.co/Ql6RQk38Hh pic.twitter.com/gwwBgselEk — Dr. Vincent Pedre (@DrPedre) June 14, 2022

فقد كشف تقرير لموقع (هيلث لاين) المختص بأمور الصحة والطعام، أن جسم الإنسان ربما يقوم بتحطيم جزيئات الكافيين، مما يُسبب الشعور بالإجهاد والرغبة في النوم، بعد ساعات قليلة من تناول الشخص لجرعة متوسطة أو عالية منه ولا سيما في الصباح الباكر.

وتعمل القهوة على منع جزيئات هرمون الأدينوزين المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ من الارتباط بالمستقبلات في المخ، مما يمنح الشخص شعورًا زائفًا بالنشاط والتركيز.

بيد أنه عند تناول كميات كبيرة من القهوة من دون تناول طعام صحي، ينخفض مستوى السكر في الدم ويقوم الجسم بتحطيم الكافيين مما يتسبب في شعور مضاعف بالإجهاد والتعب الشديد.

ولفت الموقع إلى أن تحطم الكافيين بالجسم يؤثر في الجهاز الهضمي والأعصاب، بالإضافة إلى أنه يتسبب في حساسية الضوء على المدى البعيد.

ونقل (هيلث لاين) عن خبراء في التغذية ضرورة تناول وجبة إفطار صحية مكونة من مزيج جيد من البروتين والألياف والدهون الصحية، للحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم ومنح الجسم الطاقة الحقيقية التي يحتاج إليها.

نتائج عكسية

وشدد الموقع على ضرورة الحصول على قسط كافٍ من النوم خلال ساعات الليل، فعلى الرغم من أن تأثير الكافيين يكون أقوى مع قلة ساعات النوم، فإنه محدود ويؤدي إلى حدوث خلل في دورة النوم الطبيعية.

وحذرت دراسة أجراها مركز أبحاث واضطرابات النوم في مستشفى هنري فورد بولاية ميشيغان الأمريكية من تناول الكافيين قبل موعد النوم بمدة قصيرة، حيث يتسبب ذلك في الأرق وانخفاض جودة النوم، والنعاس المفرط أثناء النهار.

وتشمل الآثار الضارة لاستهلاك الكثير من الكافيين، القلق وارتفاع معدل ضربات القلب واضطراب المعدة والارتباك، لذا يفضل استهلاك الكافيين بكميات مناسبة.

ونصحت الدراسة نفسها أولئك الذين يعانون من تحطم الكافيين بتقليل كميات القهوة وغيرها من المنبهات بشكل تدريجي لتجنب أعراض انسحاب الكافيين من الجسم التي تشمل الصداع والاضطرابات المزاجية والإرهاق.