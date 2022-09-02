ابتلع 30 منها.. شاب يدخل في غيبوبة بعدما لدغته 20 ألف نحلة (صور)

دخل شاب أمريكي في غيبوبة بعد أن تعرض للدغ مما يزيد عن 20 ألف نحلة قاتلة وابتلع نحو 30 منها في هجوم مرعب.

وكان أوستن بيلامي (20 عامًا) يقص شجرة ليمون الأسبوع الماضي، عندما قطع خلية نحل عن غير قصد، فأطلق سراح الآلاف من النحل الأفريقي القاتل الذي سرعان ما احتشد حول رأسه ورقبته وكتفيه.

وتروي والدة الشاب شونا كارتر لوسائل إعلام محلية في ولاية أوهايو أن مشهد ابنها والنحل يحيط به من كل مكان “كان مؤلمًا للغاية”، مشيرة إلى أن الأمر بدا وكأنه يحمل بطانية سوداء على رأسه ورقبته وصولًا إلى ذراعيه.

وأضافت “لم يتمكن أحد من مساعدته حيث سقط على الأرض وهاجمه النحل القاتل وأيضًا جدته وعمه اللذين كانا في المنطقة ذاتها”.

وأطلقت الأم حملة لجمع التبرعات ودفع تكاليف المستشفى حيث يكافح ابنها من أجل حياته.

من جهتها، قالت الجدة في تصريحات صحفية “كنت سأحاول صعود السلم للوصول إليه لكن لم أستطع ذلك لأن النحل كان يحاصرني”.

وأشارت إلى أن الفريق الطبي لم يتمكن من إخراج النحل منه حتى صباح الأحد.

واستجابت فرق الإنقاذ على الفور لاستغاثة العائلة وتمكنوا من نقل بيلامي جوًّا إلى مركز طبي بجامعة سينسيناتي، ونُقلت جدته وعمه إلى مستشفى المنطقة في سيارة إسعاف.

وأفاد المستشفى بأن الشاب العشريني يوجد حاليًّا على جهاز التنفس الصناعي بعد دخوله في حالة غيبوبة طبية.

واستعاد بيلامي وعيه لكنه لا يزال في المستشفى ويتوقع الأطباء أن يتعافى بشكل كامل لكنه يحتاج إلى الرعاية.