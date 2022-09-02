جندي يحمل عجوزا على ظهره.. مشهد إنساني وسط فيضانات باكستان المدمرة (فيديو)

رصد مقطع فيديو مشهدًا إنسانيا مؤثرا في باكستان التي شردت الفيضانات فيها آلاف الأشخاص، وظهر جندي من البحرية الباكستانية وهو يحمل امرأة مسنّة على ظهره عندما عجزت عن النزول من هيلكوبتر الإغاثة.

ونقلت فرق الإغاثة المتضررين من الفيضانات التي ضربت البلاد إلى أماكن آمنة، وأظهر الفيديو أن جلهم من النساء والأطفال.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات في باكستان إن الفيضانات شردت 33 مليون شخص، وارتفع عدد القتلى إلى 1162 شخصًا بينهم 384 طفلًا و231 امرأة منذ مطلع يوليو/تموز الماضي.

وكشفت وكالة الفضاء الأوربية، الخميس، أن الأمطار هطلت على باكستان بغزارة تزيد على الكميات المعتادة بـ10 أضعاف، مما تسبب في وقوع فيضانات مدمرة.

ونشرت الوكالة صورًا بالأقمار الصناعية تُظهر بحيرة شاسعة نتجت عن فيضان نهر السند أكبر أنهار باكستان.

📷 With much of Europe on #drought alert, this @CopernicusEU #Sentinel1 image on 30 August shows the extent of flooding affecting #Pakistan. Heavy monsoon rainfall – 10 times more than usual – has led to more than a third of the country being underwater 👉 https://t.co/KoudvViR4l pic.twitter.com/FVn1uczmJg — ESA (@esa) September 1, 2022

وأكد مسؤولون في باكستان أن الفيضانات تسببت في تضرر ما يعادل واحدا من كل 7 باكستانيين، ومن المتوقع أن تكلف أعمال إعادة الإعمار أكثر من 10 مليارات دولار.

ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى دراسة حديثة تستند إلى نماذج مناخية تفيد بأن الرياح الموسمية في شبه القارة الهندية ستصبح أكثر احتمالًا بستة أضعاف خلال القرن الحادي والعشرين، حتى لو قللت البشرية من انبعاثات الكربون.

من جانبه، حذر مؤشر مخاطر المناخ العالمي لعام 2020 الصادر عن مركز أبحاث البيئة (جيرمانووتش) من أن باكستان تأتي في المرتبة الخامسة بعد بورتوريكو وميانمار وهايتي والفلبين ضمن أكثر دول العالم تهديدًا بأخطار التغير المناخي.

وشهدت هذه البلدان موجات متوسطة من تغير المناخ خلال العقدين الماضيين، وتوقع التقرير أن تكون التغيرات القادمة “أكثر حدة”.

وتوقع المؤشر أن تشهد باكستان أحداثا مناخية متطرفة بسبب تغير المناخ، قد تتمثل في موجات قاسية من الحرارة أو الجفاف أو غيرها من التغيرات المناخية.

ومن المتوقع أن يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكستان الأسبوع المقبل تضامنًا مع ضحايا الفيضانات غير المسبوقة التي تضرب البلاد، وفق ما أعلنه المتحدث باسمه مساء الثلاثاء.