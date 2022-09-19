مسن مصري يتيح كتبه لسكان قريته بالمجان ويدعو السلطات لبناء مكتبة (فيديو)

طالب مسن مصري السلطات بتوفير مكان مناسب ليحتضن آلاف الكتب التي تضمها مكتبته الخاصة للحفاظ عليها من التلف وتوفيرها للجميع.

وقال حمد الله عبد الحافظ، الذي تجاوز الثمانين عامًا، في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر إن أعدادًا كبيرة من الكتب تعرضت للتلف بسبب الرطوبة وسوء التخزين، مشيرًا إلى أن القرية التي يعيش فيها محرومة من وجود مكتبة عامة.

وذكر عبد الحافظ أنه أحب الكتب منذ مدة طويلة وبدأ في تجميعها خلال فترة دراسته.

وأوضح أن مكتبته تضم عددًا من الكتب النادرة التي لم تعد تطبع، مشيرًا إلى أن لديه كتبًا تمت طباعتها قبل أكثر من 100 عام.

ودعا عبد الحافظ الشباب إلى الجمع بين الثقافة الرقمية والثقافة الورقية، فلا استغناء عن التطور والتكنولوجيا كما أنه لا بد من الرجوع إلى الكتب.

وقال إنه يفضل نقاش من يستعير كتبًا منه بشأن محتوى تلك الكتب لتزداد الفائدة التي يمكن للشخص الحصول عليها، كما يقدم لها توصيات بشأن الموضوعات التي تتناولها.

وتشير تقديرات إلى أن لدى عبد الحافظ نحو 15 ألف كتاب ومجلد في مكتبته، بينها مراجع في موضوعات تتنوع بين الدراسات الإسلامية والأعمال الأدبية وبعض المواد التعليمية عن اللغة العربية.