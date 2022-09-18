لأنها قعيدة على كرسي متحرك.. مسن نمساوي يقتل زوجته في مقبرة وينتحر

قتل رجل مسنّ زوجته العجوز في مقبرة في النمسا ثم انتحر، حسبما ذكرت متحدثة باسم الشرطة السبت.

وجرى اكتشاف الجثتين، الجمعة، في مدينة غراتس بالقرب من قبر محجوز سابقًا.

وعثر المحققون على مذكرة اتفاق الزوجين على الانتحار في مكان الحادث أشار فيها الرجل (75 عاما) إلى أن الدافع الذي جعله يقدم على ذلك هو مرض زوجته (71 عاما)، وهي قعيدة على كرسي متحرك.

وأطلق الرجل العجوز النار على رأس زوجته أولا، قبل أن يطلق على نفسه رصاصة أخرى في رأسه.

وقالت امرأة للشرطة إنها وجدت شخصين ملطخين بالدماء في المقبرة.

وعثرت الشرطة على سلاح القتل بجوار الزوجين.