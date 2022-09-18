“الرجل العنكبوت الفرنسي” يتسلق ناطحة سحاب احتفالا ببلوغه الـ60 من العمر (فيديو)

تسلق آلان روبير الملقب “الرجل العنكبوت الفرنسي” ناطحة سحاب مؤلفة من 48 طابقا في باريس، اليوم السبت، محققا الهدف الذي حدده لنفسه بمجرد بلوغه سن الستين.

وبملابس حمراء، رفع روبرت ذراعيه عاليا عندما وصل إلى قمة مبنى تور توتال إنرجيز الذي يبلغ ارتفاعه 187 مترا في حي الأعمال لا ديفونس بالعاصمة الفرنسية.

وقال روبير “أريد أن أرسل للناس رسالة مفادها أن كونك في الستين من العمر لا يعد شيئا. لا يزال بإمكانك ممارسة الرياضة والنشاط والقيام بأشياء رائعة”.

وأضاف “وعدت نفسي منذ عدة سنوات بأنه عندما أبلغ الستين من عمري سأصعد هذا البرج مرة أخرى لأن الستين ترمز إلى سن التقاعد في فرنسا واعتقدت أن هذه لمسة لطيفة”.

وكان روبير، الذي أراد أيضا استخدام التسلق لزيادة الوعي حول الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، قد تسلق بالفعل برج توتال إنرجيز في مناسبات عديدة.

وبدأ روبير التسلق عام 1975 حين تدرب على منحدرات بالقرب من مسقط رأسه في فالينس بجنوب فرنسا.

وبدأ التسلق بمفرده عام 1977 وسرعان ما أصبح من كبار المتسلقين.

ومنذ ذلك الحين، تسلق أكثر من 150 مبنًى شاهقًا بالعالم بما في ذلك برج خليفة في دبي، المبنى الأطول في العالم، وبرج إيفل وجسر البوابة الذهبية (جولدن جيت) في سان فرانسيسكو.

وغالبا ما كان يتسلق روبير دون تصريح من السلطات المعنية، وقد تم اعتقاله مرارا.

ويتسلق روبير بدون حزام، مستخدما يديه فقط وأحذية تسلق وكيسا من مسحوق الطباشير لإزالة العرق.