ملك الأردن يترجل من سيارته لتحية شرطية مرور.. ماذا فعلت المُلازم علا الجالودي؟ (فيديو)

أوقف العاهل الأردني عبد الله الثاني موكبه، الثلاثاء، وسط شوارع العاصمة عمّان، وفاجأ شرطية مرور بعد أن ترجّل من سيارته لتحيتها، فبادرت لأداء التحية العسكرية له.

وتوجّه الملك نحو الشرطية علا الجالودي ليلقي التحية عليها ويشيد بعملها وأدائها المميز، وقال الملك “رفعتِ معنوياتي اليوم”.

شكراً سيدنا على كل لفتة، وموقف، وكلمة

شكراً سيدنا، وأدامك الله لنا أباً وأخاً وقائداً تشد من أزرنا، وترفع من معنوياتنا، نحبك وتحبنا، ونمضي خلف قيادتك بالفؤاد وبالضمير…#بنحبك_سيدنا#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/euBTIZVumS — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) September 13, 2022

ونشر الحساب الرسمي لمديرية الأمن العام الأردني، مقطع الفيديو الذي أظهر حفاوة كبيرة خلال تحية الملك لشرطية المرور وهو يردد رابتًا على كتفها “ما شاء الله عليك”، وقابلت علا الجالودي حفاوة الملك بالمثل.

وبسبب سلوكها المميز الذي لفت انتباه الكثيرين، تلقى علا الجالودي إشادة واسعة من المواطنين على منصات التواصل في الأردن وقد عُرف عنها نشاطها وحيوتها وابتسامتها التي لا تفارقها خلال تنظيمها للسير في شوارع العاصمة.

وقالت الملازم علا الجالودي في لقاء مع قناة المملكة الأردنية، إنها تخدم في إدارة السير منذ عام 2005، واكتسبت الخبرة من الميدان حتى أصبحت “ضابط مفرزة”.

وبدأت الأردنيات بالانخراط في ميدان شرطة السير منذ عام 2002. وتفاعل كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو والحوار العفوي بين الملك والضابطة علا.