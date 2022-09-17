لحظة انهيار مرتفع جليدي في تشيلي (فيديو)

انهار جزء من مرتفع جليدي، الاثنين الماضي، في حديقة وطنية في منطقة باتاغونيا في تشيلي.

وأظهر مقطع فيديو صوّره سائح انهيار الجليد من ارتفاع 200 متر وسقوطه في حديقة كويولات الوطنية، جنوب عاصمة تشيلي.

وحظي المقطع الذي وثق الانهيار الهائل بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عالم المناخ في جامعة سانتياغو، راؤول كورديرو، لرويترز إن “الانفصال بين كتل الجليد أمر طبيعي، لكن تكرار الأمر مثير للقلق”.

وقال كورديرو: “لأن هذا النوع من الأحداث ينجم عن موجات الحرارة أو أحداث هطل الأمطار السائلة الشديدة، وكلا الأمرين يحدثان بشكل متكرر أكثر وأكثر في جميع أنحاء الكوكب، وليس فقط في تشيلي”.

ورأى كورديرو أن موجة الحرارة التي سبقت الانهيار كانت “غير طبيعية” في تلك المنطقة من باتاغونيا.

وأفاد عالم المناخ أن “من عواقب الاحتباس الحراري أنه يزعزع استقرار العديد من الأنهار الجليدية وخاصة غير المستقرة”، وأن “ما حدث في الأيام القليلة الماضية في باتاغونيا مشابه لما حدث قبل شهرين في كل من جبال الهيمالايا والألب”.