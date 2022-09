“بيبي شارك”.. وفاة سجين أمريكي في ظروف غامضة بعد تعذيبه بأغنية أطفال (فيديو)

توفي أحد المساجين في سجن مقاطعة أوكلاهوما الأمريكية داخل زنزانته خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بعد رفع دعوى قضائية ضد المقاطعة بزعم تعرضه للتعذيب “بأغنية أطفال” على أيدي موظفي السجن خلال عام 2019.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن جون باسكو (48 عامًا) توفى في ظروف غامضة بعدما أُعيد سجنه مجددًا مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، على خلفية اتهامه بتهريب مخدرات.

وادّعى باسكو في 2019 أنه تعرض هو وغيره من السجناء للتعذيب بعد إجبارهم على الاستماع مرارًا وتكرارًا إلى أغنية الأطفال الشهيرة “بيبي شارك” لساعات طويلة.

وصرح مسؤولو مركز احتجاز مقاطعة أوكلاهوما في بيان صحفي بأن جون لم يستجب لمحاولات موظفي السجن لإنقاذ حياته في وقت مبكر من صباح الأحد.

وتعتبر وفاة باسكو هي الحالة الـ14 هذا العام في السجن الذي يواجه انتقادات عديدة بشأن حوادث وفاة غامضة لسجناء بالإضافة محاولات الهروب وحوادث أخرى.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن متحدث باسم السجن مارك أوبغراند قوله إن مكتب الفحص الطبي الحكومي سيحدد سبب الوفاة، لاسيما وإن المحققين سينظرون في احتمال تناول باسكو جرعة زائدة من المخدرات.

وكان باسكو واحدًا من بين مجموعة من السجناء الذين يقاضون المقاطعة في محكمة فيدرالية بزعم تعرضهم للتقيد نحو الحائط وإجبارهم على الاستماع إلى أغنية “بيبي شارك” لساعات خلال حوادث منفصلة في عام 2019.

وقررت إدراة السجن فصل ملازم متقاعد وضابطي احتجاز على صلة بحوادث التعذيب المذكورة، ويواجه الثلاثة جميعًا جُنَح فيدرالية.

وأوضح محامي باسكو كاميرون سبرادلينغ لصحيفة (أوكلاهومان) المحلية أن الظروف المحيطة بوفاة باسكو “مزعجة”، مطالبًا بالحفاظ على جميع الأدلة لحين كشف نتائج تحقيق مكتب التحقيقات بولاية أوكلاهوما.

وتابع المحامي “أنا منزعج حقًا من هذا، كيف مات أحد ضحايا قضية (بيبي شارك) في غضون ثلاثة أيام من وصوله إلى السجن. كيف حدث ذلك؟”.

وتظهر سجلات سجن أوكلاهوما أن باسكو لديه تاريخ طويل من الإدانات الجنائية في مقاطعة أوكلاهوما ويعود تاريخها إلى منتصف التسعينيات، ومعظمها جرائم مرتبطة بالمخدرات والأسلحة النارية.

وكشفت السجلات أن باسكو حُكم عليه بالسجن 10 سنوات لإدانته بجريمة قتل من الدرجة الثانية عام 2000 وأفرج عنه عام 2007.

