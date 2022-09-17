دراسة دولية: الموظفون في أنحاء العالم يفضّلون العمل من المنزل

كشفت دراسة دولية حديثة أن الموظفين في جميع أنحاء العالم يقضون ساعات من العمل من المنزل بأعداد لم يسبق لها مثيل، ويودون الإكثار قليلًا من ذلك مما هو عليه الحال الآن.

وبحسب مسح نشره معهد (إيفو) الألماني المرموق للبحوث الاقتصادية، يعمل الموظفون، بجميع القطاعات في 27 دولة شملها الاستطلاع، من المنزل بمعدل 1.5 يوم في الأسبوع.

وكانت ألمانيا أقل بقليل من المتوسط حيث سجلت 1.4 يوم عمل من المنزل أسبوعيًا بعد عامين ونصف العام من اندلاع جائحة كورونا وسجلت فرنسا 1.3 يوم، والولايات المتحدة 1.6 يوم، واليابان 1.1 يوم.

وقال الباحث في المعهد والمشارك في إعداد الدراسة، ماتياس دولس “لم يحدث من قبل أن قلب حدث (مثل جائحة كورونا) حياة العمل رأسًا على عقب بشكل شامل في مثل هذا الوقت القصير”.

وفي سبيل إعداد الدراسة، تعاون الخبير الألماني مع زملاء من 5 مؤسسات بحثية في الولايات المتحدة وبريطانيا والمكسيك، بينها جامعتا ستانفورد وبرينستون. وقال دولس إن النتائج عبارة عن قيم متوسطة، حيث إن العمل من المنزل في بعض الصناعات غير ممكن على الإطلاق.

وتولى إجراء الاستطلاعات معهد أبحاث السوق البريطاني (ريسبوندي) وتستند النتائج -بعد التعديل- إلى إجمالي حوالي 36 ألف رد، وتم إجراء المسح على جولتين في صيف 2021 وفي يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط هذا العام.

يُشار إلى أنه بعد أن أثبتت تجربة العمل من المنزل نجاحها خلال جائحة كورونا، قررت العديد من الشركات استمرار هذا النظام، وأبلغت شركة (إير بي إن بي) الرائدة في إيجارات العقارات، موظفيها في أبريل/ نيسان الماضي، أن بإمكانهم فعل ذلك للأبد.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية، بريان تشيسكي أن الموظفين بإمكانهم العمل عن بُعد، من أي مكان في العالم، من دون خفض أجورهم، رغم اعتقاد، بأن العمل المكتبي يظل الأفضل.

وقال تشيسكي في تغريدات على تويتر، إن العالم أصبح أكثر مرونة، ما دفعه لمنح الموظفين حرية الاختيار إن كانوا يريدون استئناف العمل من المنزل.

ولدى (إير بي إن بي) أكثر من 20 مكتبًا حول العالم في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيرلندا والهند والصين وأستراليا والبرازيل ولوكسمبرغ واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

ويتراوح متوسط راتب الموظف في الشركة بين 56 ألفًا و276 ألف دولار سنويًا وفق موقع (غلاسدور) المتخصص في التوظيف.