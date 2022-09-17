“وأولئك هم المفلحون”.. لحظة وفاة إندونيسية أثناء ختم القرآن الكريم (فيديو)

فارقت امرأة إندونيسية الحياة في العاصمة جاكرتا، صباح الخميس، وهي تختم القرآن الكريم.

وأظهر مقطع فيديو من مجلس علم نسائي ببلدية تيبيت، الأستاذة تسليمة وهي تقرأ أذكار الصباح في الميكروفون على النساء أثناء ختم القرآن ثم شرعت في البدء من جديد في سورة البقرة، قبل أن تسقط مغشيًا عليها.

ووقفت الأستاذة تسليمة عند الآية الخامسة من سورة البقرة (أولئك على هدًى من ربهم وأولئك هم المفلحون) لتكون آخر ما تنطق به وختمت به حياتها بعدما أتمت ختم القرآن.

وسادت حالة من الارتباك داخل مجلس الذكر في أحد مساجد البلدية الواقعة في جاكرتا الجنوبية. وبينما سارعت نساء لإسعاف الأستاذة تسليمة، شرعت أخريات في إتمام التلاوة من حيث وقفت.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو المؤثر، من أحد المجالس التعليمية النسوية المعروفة في إندونيسيا، والتي تُعرف بمجالس تعليم الأمهات يتخللها محاضرات وذكر وتلاوة القرآن وقراءة كتب تراث شرعية.