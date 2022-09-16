ظل مقعدًا 10 سنوات.. جندي أمريكي سابق يستعيد قدرته على المشي بفضل هيكل روبوتي

استعاد جندي أمريكي سابق قدرته على المشي والحركة بفضل هيكل روبوتي، بعد أن قضى ما يقرب من 10 سنوات على كرسي متحرك.

وكان ريتشارد نيدر قد تعرض لإصابة في النخاع الشوكي بعد انفجار عبوة ناسفة، وهو أول محارب قديم يتلقى الهيكل من برنامج رعاية المحاربين القدامى في الولايات المتحدة.

ويحتوي الجهاز الذي يعمل بالبطارية على مستشعرات تحرك الساقين فيما تساعد على تثبيت الركبتين والفخذين.

وقال المعالج دان بوناروتي لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الهيكل الخارجي يمكن أن يساعد المصابين بالشلل التام ومن يعانون صعوبة في المشي.

وتم تطوير التكنولوجيا الخاصة بـ”ريووك – ReWalk” لسنوات عديدة وحصلت على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية منذ نحو 8 سنوات.

وتبلغ تكلفة الجهاز 75 ألف دولار، فيما تقوم وزارة شؤون المحاربين القدامى بتجربته منذ 2015 وتدريب المرضى عليه للتأكد من أنهم يستخدمونه بشكل صحيح.

ووفقًا للمعالج، يستغرق الأمر 28 جلسة على مدار شهرين ونصف الشهر حتى يتم تدريب المريض بشكل كامل على استخدام الهيكل الخارجي.