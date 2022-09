من خط المواجهة إلى المدرسة.. معلّم أوكراني يفاجئ طلابه بعد عودته من الجبهة (فيديو)

عبّر أطفال أوكرانيون عن سعادتهم العارمة في الفصل الدراسي بعد مفاجأة أعدّها لهم مدرسهم العائد من خط المواجهة.

وباغت المدرس الطلاب بدخوله قاعة الدرس مرتديًا لباسه العسكري، رافعًا صوته بحماس “النصر لأوكرانيا”. وقد عبر الطلاب عن فرحتهم الكبيرة بالجري نحوه لاحتضانه.

وأظهر مقطع فيديو حفاوة الاستقبال التي خصصها الطلاب للمدرس العائد من المواجهات مع القوات الروسية في عطلة قصيرة.

واختار مُدرس مادة الفيزياء رومان بالامارشوك، أن يعرج على طلابه في مدرسة (فيليكوكليوتشيفسكا)، فور عودته من المعركة.

وظهر في مقطع آخر وهو يحكي للطلاب مغامراته في المعركة، وهم يصغون إليه بتمعن.

وتفاعلت شخصيات أوكرانية مع الفيديو الذي نشرته إدارة المدرسة، منهم رئيس الغرفة العليا للرقابة ووزير العدل السابق، كرزيستوف كوياتكوفسكي.

ونشر مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطون جيراشينكو الفيديو عبر حسابه على تويتر.

