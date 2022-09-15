شاهد: لحظة إنقاذ طفلة عمرها 4 أشهر من تحت أنقاض عقار منهار في الأردن

نشر الأمن العام الأردني تسجيلًا مصورًا، الأربعاء، للحظة إخراج طفلة تدعى ملاك (4 أشهر) من تحت أنقاض عقار منهار في حي اللويبدة بالعاصمة عمان.

وقال العقيد عامر السرطاوي المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن في بيان “لحظات لن تنسى في ذاكرتنا، وصورة ملاك ذات الأربعة شهور ستبقى أيقونة للأمل والحياة”.

وارتفعت حصيلة ضحايا حادثة انهيار مبنى سكني بالعاصمة الأردنية عمان، الأربعاء، إلى 9 قتلى و10 مصابين، فيما توجه العاهل الأردني عبد الله الثاني إلى مركز الأزمات لمتابعة جهود الإنقاذ المتواصلة، فور عودته من فرنسا.

ووفق بيانات متتالية لمتحدث مديرية الأمن العام الأردنية، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 4 جثث جديدة اليوم، وتسجيل 3 إصابات.

وسبق أن كشف متحدث الحكومة فيصل الشبول، في تصريحات صحفية، أن “هناك معلومات عن وجود 10 أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض، ومؤشرات حول أحياء منهم”.

وأكد الأمن العام الأردني، أن فرق الإنقاذ “تواصل أعمالها بكامل قواها للوصول لكافة المحاصرين”، دون أن تحدد عددهم.

وكان 25 شخصًا على الأقل في مبنى سكني متهدم في عمان عندما انهار، الثلاثاء.

وقام عمال الدفاع المدني طيلة الليل بإزالة الأسطح الخرسانية المنهارة ورفع الأنقاض في محاولة يائسة للبحث عن ناجين.