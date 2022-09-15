علبة سجائر كادت تكلفه حياته.. أردني يسقط من الطابق الثاني في إحدى المحاكم (فيديو)

كاد شاب أردني أن يفقد حياته بسبب علبة سجائر قفز لالتقاطها من الطابق الثاني في محكمة جنايات مدينة إربد بالأردن.

وأظهر مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة أول أمس، الثلاثاء، في المحكمة أن الشاب العشريني قفز من الطابق الثاني لاسترجاع علبة سجائر سقطت منه.

وتسلق الشاب حاجز الدرج للقفز فوق سقف بلاستيكي قريب، ظنه صلبًا، قبل أن يسقط به إلى الطابق الأرضي من قصر العدالة في إربد.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الشاب حضر إلى محكمة الجنايات شاهدًا في إحدى الجلسات.

وقال محافظ إربد رضوان العتوم لموقع “جفرا نيوز” المحلي، إن الشاب خرج من المستشفى وهو بصحة جيدة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية، في أرقام سابقة، بأن متوسط إنفاق الفرد في الأردن على السجائر المصنعة، يبلغ حوالي 60.3 دينارًا (حوالي 85 دولارا) شهريا.

وأكد وزير الصحة فراس الهواري، في تصريحات سابقة، أن نسب التدخين وصلت إلى أرقام غير مسبوقة في الأردن، وأن التدخين يورد للدولة 900 مليون دينار سنويا (نحو 1.2 مليار دولار).

من جهة أخرى، بلغت كلفة علاج المرضى بسبب التدخين -وفق الوزير- مليارا و600 مليون دينار (نحو 2.2 مليار دولار)، أي بخسارة تقدر بـ700 مليون دينار (نحو مليار دولار).

وأوضح أن الأردن من الدول الثلاث الأولى على مستوى العالم في التدخين، وأن معدل انتشار التدخين ضمن الذكور في الأردن هو الأعلى على مستوى الشرق المتوسط، ومن أعلى المعدلات في العالم.