شاهد: أحد حراس نعش الملكة إليزابيث يسقط مغشيا عليه

انهار حارس ملكي أثناء حراسة نعش الملكة إليزابيث الثانية في قاعة وستمنستر، ليلة الخميس، أثناء استقبال طوابير المعزين لوداع الملكة.

وأفادت صحف بريطانية بأن الحارس من فرقة (رويال آرتشر) في اسكتلندا. وظهر في فيديو وهو يقف عند نعش الملكة الراحلة ممسكا رُمحًا يفوقه طولًا، وسقط فجأة على الأرض.

وجرى تداول المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهر مسارعة أفراد آخرين من الأمن لمساعدته، في حين حافظ باقي أفراد الحرس على اتزانهم، ولم يتحركوا من أماكنهم حول النعش.

ويقوم الرماة من الحرس الملكي بحراسة تابوت الملكة على مدار الساعة أثناء زيارة حشود من الشعب الجثمان طيلة 5 أيام لتقديم التحية، قبل الجنازة المقررة الاثنين المقبل.

ويبلغ عدد الرماة في (رويال آرتشر) 530 فردًا يجب أن يكونوا اسكتلنديين أو لديهم صلات قوية بالدولة.

ويرتدي الحرس الزي الأخضر مع قبعات منتهية بريشات، ويحملون الرماح، ولا تزال شركة صنع هذا الزي تعمل ناديًا للرماية، وكانت قد تأسست عام 1676.

ويتعرض الحراس للإغماء لأن البروتوكول يُحتّم عليهم الثبات فترات طويلة، كما تعتبر درجات الحرارة والإرهاق من أسباب ذلك.