حتى بعد وفاتها.. الملكة إليزابيث الثانية تواصل تحطيم الأرقام القياسية (فيديو)

واصلت الملكة إليزابيث الثانية تحقيق الأرقام القياسية حتى بعد وفاتها يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 96 عامًا.

وأصبحت رحلة الطائرة التي حملت جثمان الملكة، أول أمس الثلاثاء، من إدنبرة إلى لندن الأكثر تعقبًا على الإطلاق عبر موقع تعقب الرحلات الجوية.

وتجاوز تعقب الرحلة الرقم الذي حققته الزيارة المثيرة للجدل لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان الشهر الماضي.

وتابع الرحلة الجوية عبر موقع فلايت رادار 24 أكثر من 5 ملايين، لتصبح بذلك الأكثر متابعة في التاريخ.

Yesterday, 5 million people followed the aircraft carrying Queen Elizabeth II’s coffin from Edinburgh to London, making it the all-time most tracked flight. https://t.co/sCCrSaetAS pic.twitter.com/yr7ThIKl3X — Flightradar24 (@flightradar24) September 14, 2022

وشاهد ربع مليون نقل الجنازة على موقع يوتيوب.

ومن المنتظر أن تكون المحطة الأخيرة لجثمان الملكة في بهو ويستمنستر بالبرلمان البريطاني، حيث سيُسمح لآلاف الأشخاص بالحضور مدة 5 أيام لتوديع الملكة الراحلة قبل دفنها.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل مع خبر تحطيم جثمان الملكة للرقم القياسي. وقال شادي لويس بطرس عبر تدوينة على فيسبوك إن “20% من السكان البالغين في بريطانيا وربع السكان البالغين الذين يستخدمون الإنترنت قاموا بتتبع مسار الطائرة، وهي تظهر عبارة عن نقطة تتحرك على خط على الخريطة”.

وغردت هيلين ديل “لقد عطلت الملكة موقع فلايت رادار 24”.

وأعلن الموقع أن 6 ملايين حاولوا متابعة الرحلة خلال الدقيقة الأولى من تحرك الطائرة -وهي من نوع “بوينغ C17A غلوب ماستر”- على جهاز الإرسال والاستقبال في مطار إدنبرة، مما أثر في استقرار المنصة.

وقال مدير الاتصالات في فلايت رادار “بعد 70 عامًا من رحلتها الأولى بصفتها ملكة، فإن الرحلة الأخيرة للملكة إليزابيث الثانية هي الرحلة الأكثر تتبعًا في تاريخ الموقع”.

وقال الموقع إن الرحلة كانت أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق البالغ 2.2 مليون، عندما طارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في زيارة مثيرة للجدل إلى تايوان في أغسطس/آب الماضي.

وأعلن قصر باكنغهام، مساء الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، لتسدل بريطانيا الستار على أطول مدة حكم بين ملوكها.

وتربعت الملكة الراحلة على عرش بريطانيا منذ عام 1952، حيث تولّت الحكم آنذاك عندما كان عمرها 25 عامًا.

ملكة الأرقام القياسية

جابت الملكة الراحلة العالم بمعدل 42 مرة، قبل أن تتوقف عن السفر إلى الخارج في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 عند بلوغها 89 عامًا، بحسب بيانات نشرتها صحيفة ديلي تلغراف.

وزارت الملكة إليزابيت أكثر من 100 دولة، وهو رقم قياسي آخر لعاهل بريطاني، وقامت بأكثر من 150 زيارة لرابطة الشعوب البريطانية ودول الكومنولث.

وكانت إليزابيث الثانية أول ملك بريطاني يلقي كلمة أمام مجلس النواب الأمريكي في 16 مايو/أيار 1991، وأول عاهل بريطاني يزور الصين عام 1996.

أرسلت أول بريد إلكتروني خاص بها في 26 مارس/آذار 1976، خلال زيارة كانت تجريها لمركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع.

وفي عام 1997، أطلقت أول موقع إلكتروني رسمي لقصر باكنغهام، المقر الرسمي للأسرة الملكية في العاصمة البريطانية لندن.

وكتبت أول تغريدة لها في تويتر عام 2014، كما نشرت أول منشور لها عبر إنستغرام عام 2019.