حتى بعد وفاتها.. الملكة إليزابيث الثانية تواصل تحطيم الأرقام القياسية (فيديو)

واصلت الملكة إليزابيث الثانية تحقيق الأرقام القياسية حتى بعد وفاتها يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 96 عامًا.

وأصبحت رحلة الطائرة التي حملت جثمان الملكة، أول أمس الثلاثاء، من إدنبرة إلى لندن الأكثر تعقبًا على الإطلاق عبر موقع تعقب الرحلات الجوية.

وتجاوز تعقب الرحلة الرقم الذي حققته الزيارة المثيرة للجدل لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان الشهر الماضي.

وتابع الرحلة الجوية عبر موقع فلايت رادار 24 أكثر من 5 ملايين، لتصبح بذلك الأكثر متابعة في التاريخ.

Yesterday, 5 million people followed the aircraft carrying Queen Elizabeth II’s coffin from Edinburgh to London, making it the all-time most tracked flight. https://t.co/sCCrSaetAS pic.twitter.com/yr7ThIKl3X

— Flightradar24 (@flightradar24) September 14, 2022