زائر غير معتاد.. سكان يتفاجئون بتمساح ضخم يتجول في حيهم بتكساس (فيديو)

تمكنت السلطات في ولاية تكساس الأمريكية من السيطرة على تمساح ضخم كان يتجول في حي غربي مدينة هيوستن صباح الاثنين.

ونشرت مقاطعة “فورت بيند” تسجيلًا مصورًا للتمساح الذي بلغ وزنه 180 كغ على مواقع التواصل وهو يمشي على رصيف الشارع.

وبمساعدة عناصر الشرطة وصيادين محليين تم نقل التمساح الضخم إلى محمية حيوانات.

وقالت السلطات إن أحدًا لم يصب بأذى حيث بقي التمساح على الطريق دون مهاجمة أي شخص.

وتوقعت السلطات أن عمر التمساح يتراوح عمره بين 35 و 95 عامًا، لكنهم سيحتاجون إلى عينة دم للتأكد.