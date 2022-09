بعد تأخر سيارة الإسعاف.. حفّار ينقل مصابا في حادث إلى المستشفى (فيديو)

انتشر مقطع فيديو في الهند يظهر أحد مصابي حادث يتم نقله عبر مركبة حفّار (JCB) إلى مستشفى في ولاية ماديا براديش، أمس الثلاثاء.

ووقع الحادث في منطقة كاتني حيث وقع حادث دراجة لكن سيارة الإسعاف تأخرت.

#WATCH | Madhya Pradesh: Accident victim in Katni taken to hospital in a JCB as the ambulance got late in arriving at the accident spot (13.09) pic.twitter.com/f2qcMvUmcV

وصرح كبير المسؤولين الطبيين والصحيين لوكالة (ANI) أن ضحية حادث الدراجة اتصل بالرقم 108 للحصول على سيارة إسعاف لكن لم تكن هناك سيارة متاحة وتأخر الإسعاف الذي كان من المفترض أن يأتي من بلدة قريبة.

وما كان من السكان المحليين إلا أن هرعوا لنقل المصاب إلى المستشفى بـ”سيارة إسعاف جديدة” وهي عربة الحفر.

وفي حادثة مماثلة وقعت الشهر الماضي، نُقلت امرأة حامل من منطقة نيموش في ولاية ماديا براديش إلى مركز رعاية صحية عبر الآلة ذاتها بعدما غمرت الأمطار الغزيرة مناطق ماديا براديش، وحولت الطرق المحلية إلى أنهار.

State of health services in MP exposed again. A youth injured in road mishap had to be carried by a JCB machine to hospital for the want of ambulance or any other vehicle in Katni district. @NewIndianXpress @TheMornStandard @santwana99 pic.twitter.com/7zhdm1vYxt

