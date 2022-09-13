يارا قواريق.. فنانة فلسطينية كفيفة تدرس الموسيقى وتحلم باحتراف الغناء (فيديو)

اكتشفت عائلة الفتاة الفلسطينية يارا قواريق موهبتها الموسيقية في سن الثالثة، وأصرت منذ ذلك الحين على دراستها وتنميتها.

تحكي يارا -التي وُلدت كفيفة- لكاميرا الجزيرة مباشر ما واجهته من تحديات في دراستها، وقالت إنها تجاوزتها حتى وصلت إلى المرحلة الجامعية وأصبحت الأولى على مستوى دفعتها والتاسعة على مستوى الكلية.

واجهت الشابة الفلسطينية صعوبة في حفظ بعض المواد خلال مشوارها الدراسي، موضحة أنه بفضل والدتها ومجهودها معها تمكنت من الوصول إلى ما هي عليه اليوم.

قالت يارا إن والدتها ساعدتها في كل المواد إلى مرحلة التوجيهي، وإنها لم تستعن بأحد غيرها موضحة أنها واجهت صعوبات كبرى في مرحلة الدمج من مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أخرى عادية.

كما أثنت يارا أيضا على والدها وشقيقتها الصغرى.

وألقت يارا مقطعًا غنائيًا بصوتها الطروب، وحضرت كاميرا الجزيرة مباشر إلى حفل أحيته يارا، وأبدت تفاعلًا كبيرًا مع الجمهور الذي استمتع بصوتها وتجاوب معه.

لا تتمكن يارا من قراءة النوتات الموسيقية بطريقة “برايل” أثناء العزف في آن واحد، ما يضطرها لحفظها مسبقًا.

يحرّك يارا شغفها كما تقول لتجاوز كل هذه الصعوبات، بالإضافة إلى كلام المجتمع السلبي عن تعلم الموسيقى، أفادت الشابة أنه كان حافزًا أيضًا لها.