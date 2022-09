مذيع شهير يستفز ناشطة نباتية ويتناول شطيرة لحم أمامها على الهواء (فيديو)

فاجأ المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان ناشطة نباتية، بتناول شطيرة برغر أمامها على الهواء مباشرة خلال لقاء تلفزيوني، وذلك بعد أن أحرجها بالكثير من الأسئلة.

واستضاف مورغان في 7 سبتمبر/أيلول الجاري الناشطة النباتية أورلا كولغان، للحديث عن واقعة طلاء مقر البرلمان البريطاني باللون الأبيض، من قبل مجموعة من النباتيين، لمعارضتهم أكل اللحوم.

وعند دفاعها عن تصرفات النباتيين، وجه المذيع الشهير إليها سؤالا عن عدم اهتمام النباتيين بالنحل، وقال لها “لماذا لا يهتم النباتيون بالنحل؟”.

وظهرت كولغان خلال الفيديو عاجزة عن الرد على مورغان، حين سألها حول تناول الأفوكادو واللوز ضمن النظام النباتي رغم أن زراعتهما تستلزم القضاء على ملايين النحل، كما يضر نقلهما من كاليفورنيا إلى بريطانيا بالبيئة.

وقال بيرس بصوت مرتفع موجها كلامها إلى الناشطة كوغلان “إنك تدمرين الكوكب، وتقتلين مليارات النحل، ولا أفهم ذلك”.

وختم بقوله “جوابي على تدمير النحل هُو أن يكون لدي بيج ماك، لأننا نعيش في دولة حرة، إنها ديمقراطية ويسمح لي بأكل اللحوم ويسمح لي بالتأكيد بأكل اللحوم عندما يقتل شخص ما النحل ليأكل الأفوكادو”.

وحظي الفيديو برواج واسع عبر المنصات، حيث تواجه الحملة ردودا غاضبة في بريطانيا منذ انطلاقها بسبب طريقتها في عرض أفكارها، كما تلقى بعض الأفكار النباتية سخرية واسعة من المتابعين.

وعلقت منظمة “تمرد الحيوان” في تغريدة عبر حسابها على تويتر قائلة “دُعيت أورلا، وهي ممرضة أطفال للحديث عن ارتباط تربية الحيوانات بحالة الطوارئ المناخية، وبدلًا من السماح لها بالتحدث عن القضية الأكثر إلحاحًا في عصرنا، قاطعها بيريس مورغان وسخر منها، مما جعل قضية تهدد حياة الملايين مجالًا للسخرية”.

Orla, a children’s nurse, was invited to talk about animal farming’s link to the climate emergency.

Instead of letting her speak about the most pressing issue of our time, @piersmorgan interrupted and bullied her, making a mockery of an issue threatening the lives of millions. pic.twitter.com/Yv501Hh5gU

— Animal Rebellion (@RebelsAnimal) September 8, 2022