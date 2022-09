شرطة نيويورك توقف ضابطا صفع طالب لجوء في مركز إيواء (فيديو)

أوقفت شرطة ولاية نيويورك ضابطا عن العمل، الأربعاء، بسبب فيديو ظهر فيه وهو يصفع طالب لجوء فنزويلي في أحد مراكز الإيواء.

وقالت شرطة بروكلين إنها أوقفت ضابط الشرطة في إدارة خدمات المشردين، بعد تداول مقطع الفيديو.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أن طالب اللجوء شاب عمره 21 سنة، وأنه واحد من آلاف المهاجرين إلى الولايات المتحدة، الذين وصلوا من الحدود الجنوبية هذا الصيف طالبين اللجوء.

وأظهر الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل، المهاجر مايفر مارتينز وهو يصرخ في وجه الضابط مردّدًا باللغة الإسبانية “لا تضربني”، ثم ركل خزانة حديدية، فبادر الضابط بصفعه.

وقالت الصحيفة إن مارتينيز قال في التحقيقات إن الضابط في مركز إيواء اللاجئين “كان يضايقه لأنه كان بطيئًا في النهوض من الفراش”.

"Dont hit me" he says.

Emergency presser 2 PM mens shelter at Atlantic/Bedford. Live on instagram on either South Bronx Mutual Aid or NYCICEwatch's account.

Conferencia de Prensa 2 PM esquina de Atlantic/Bedford. En vivo en Instagram en las cuentas mencionados arriba. pic.twitter.com/lE9BXFntRv

— The Looted Futures Generation (@PeoplesHistory) September 7, 2022