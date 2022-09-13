شرطة نيويورك توقف ضابطا صفع طالب لجوء في مركز إيواء (فيديو)

أوقفت شرطة ولاية نيويورك ضابطا عن العمل، الأربعاء، بسبب فيديو ظهر فيه وهو يصفع طالب لجوء فنزويلي في أحد مراكز الإيواء.

وقالت شرطة بروكلين إنها أوقفت ضابط الشرطة في إدارة خدمات المشردين، بعد تداول مقطع الفيديو.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أن طالب اللجوء شاب عمره 21 سنة، وأنه واحد من آلاف المهاجرين إلى الولايات المتحدة، الذين وصلوا من الحدود الجنوبية هذا الصيف طالبين اللجوء.

وأظهر الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل، المهاجر مايفر مارتينز وهو يصرخ في وجه الضابط مردّدًا باللغة الإسبانية “لا تضربني”، ثم ركل خزانة حديدية، فبادر الضابط بصفعه.

وقالت الصحيفة إن مارتينيز قال في التحقيقات إن الضابط في مركز إيواء اللاجئين “كان يضايقه لأنه كان بطيئًا في النهوض من الفراش”.

"Dont hit me" he says. Emergency presser 2 PM mens shelter at Atlantic/Bedford. Live on instagram on either South Bronx Mutual Aid or NYCICEwatch's account. Conferencia de Prensa 2 PM esquina de Atlantic/Bedford. En vivo en Instagram en las cuentas mencionados arriba. pic.twitter.com/lE9BXFntRv — The Looted Futures Generation (@PeoplesHistory) September 7, 2022

وقال الشاب، وفق الصحيفة، إنه “تعرض لهجوم من 8 من رجال الشرطة في المركز، قاموا بركله ولكمه وصعقه أحدهم بمسدس الصعق الكهربائي 3 مرات”.

وأوضح مارتينيز أنه “نُقل في سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج مقيد اليدين رغم أنه لم يُتهم بأي جريمة”.

وقالت نيويوك تايمز إن قسم خدمات المشردين رفض تحديد هوية الضابط أو الإجابة عن أسئلة حول الحادث، وأوضحت في بيان “نحن لا نتسامح مع أي عنف أو سوء سلوك ضد نزلائنا” مضيفة أنها تجري “تحقيقا كاملا” وتتعاون مع مكتب المدعي العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيويورك تواجه أفواجًا من المهاجرين وصل عددهم إلى 5000 في غضون أسابيع، وقد رحّلت السلطات أكثر من ألف منهم في حافلات إلى ولاية تكساس ضمن حملة لدفع الرئيس جو بايدن لتشديد الأمن على الحدود.