صورة دفعته لتحقيق حلمه.. نازح سوري يبتكر جهاز أمان ذكي للمنازل والسيارات (فيديو)

ابتكر نازح سوري في إدلب دوائر تحكّم إلكترونية بأبسط الإمكانيات المتاحة، وتحدّى في ذلك الكثير من الصعوبات والمعوقات ليتمكن من تحقيق حلمه.

انتقلت كاميرا الجزيرة مباشر إلى منزل ياسر العبدالله -من درعا جنوبي سوريا- ونقلت قصة نجاحه بإمكانيات بسيطة.

يصنع الشاب السوري دوائر تحكم إلكترونية تفيد أمان المنازل والسيارات، وأدرج مشروعه في الأسواق وازداد الطلب عليه.

يحكي ياسر للجزيرة مباشر أن دافعه الأول كان إنسانيًا محضًا، إذ اختار من البداية دراسة هندسة (الميكاترونكس) بسبب صورة أثرت فيه، كانت لرجل بُترت يده.

رأى الشاب السوري أن من واجبه تقديم يد العون للرجل ولو بشيء بسيط، وقال “فكرت في الهندسة التي يمكنني عن طريقها أن أساعده وغيره من المحتاجين”.

والميكاترونكس هو حقل هندسي يجمع بين الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب وهندسة الإلكترونيات، وهو يتضمن تصميم أي منتج يعتمد عمله على دمج أنظمة ميكانيكية وإلكترونية إذ يقوم بدور المنسق فيما بينها ووضع منظومة تحكم لها.

حلم لم يفارقه

منعت الحرب ياسر من عيش حياته بشكل طبيعي وتحقيق أحلامه، واصطدم بواقع اضطره للعمل في بيع المنظّفات، لكن حلم المهندس لم يفارقه.

كان ياسر يشتري القطع التي يصنع منها اختراعاته من الربح الذي كان يحصده، ولم يكن في البداية يملك حتى مفكًّا، وكان يستبدله بشوكة أكل، وأخذ وقتًا لشراء القطع التي يعمل بها حتى تمكّن من تجميع عدّة العمل.

لم يستسلم المهندس الشاب لأوضاعه المعيشية الصعبة واختار السعي والاجتهاد طريقًا لتحقيق حلمه وهدفه، وتمكّن بعد فترة وجيزة من ابتكار أول منتج له، وهو دوائر حماية السيارات من السرقة.

يحكي للجزيرة مباشر كيف أمّن له بيع منتجه الأول بعض الدخل الذي دفع به إلى ابتكار دوائر تحكم منزلي كامل؛ أصبح عليها طلب كبير.

ولا يزال ياسر يشتغل بمعداته البسيطة على أرضية منزله في الشمال السوري إلى حيث نزح هروبًا من الحرب، وقال إنه يسعى بذلك إلى تحقيق دخل له ولعائلته لتأمين حياة كريمة حُرموا منها.