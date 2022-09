برج أيفل أبرزها.. “مدينة النور” تستعد لإطفاء أضوائها مبكرا لتوفير الطاقة

أعلنت رئيسة بلدية باريس، اليوم الثلاثاء، أن العاصمة الفرنسية تعتزم إطفاء أضواء برج إيفل قبل ساعة من المعتاد، كما ستخفض درجة حرارة المياه في المسابح البلدية، وتقلص تدفئة المباني العامة لتوفير الطاقة.

وتهدف تلك الإجراءات إلى تحقيق هدف الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن خفض استهلاك الشركات والمنازل والسلطات البلدية للكهرباء بنسبة 10%، في ظل تقليص روسيا لإمدادات الغاز وارتفاع أسعار الطاقة.

وتبحث الدول في أنحاء أوربا عن طرق لخفض استهلاك الطاقة وملء مستودعات الغاز، تحسبًا لانقطاع كلي محتمل.

ولا تعتمد فرنسا على الغاز الروسي بقدر ما يعتمد عليه بعض جيرانها، إلا أن العدد القياسي للمفاعلات النووية التي خرجت من الخدمة أجبر البلاد على استيراد الطاقة رغم أنها عادة ما تقوم بالتصدير، مما فاقم الضغط على أسواق الطاقة.

وقالت رئيسة البلدية آن هيدالجو “ستظل فرنسا على الدوام مدينة النور”.

A very somber atmosphere in Paris last night where they’ve turned the lights of the Eiffel Tower off pic.twitter.com/phC4NNjAFw

— James Brodnicki (@jamesb2492) September 10, 2022