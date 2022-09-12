“وما زال للألم بقية”.. طبيب فلسطيني وأول رسام يجسّد عبر تقنية “زووم” معاناة وطنه (فيديو)

“وما زال للألم بقية”، عنوان عمل فني جسد معاناة الفلسطينيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وهو جزء من أعمال أخرى للطبيب والرسام الفلسطيني الرقمي عز الدين لولو.

جعل عز الدين من منصات التواصل الاجتماعي وسيلة تحمل رسالته وما بقلبه عن فلسطين إلى العالم بطريقة مبدعة ومتطورة.

يدرس الشاب في كلية الطب البشري بالجامعة الإسلامية بغزة، لكنه يحب أن يعبّر عن أفكاره من خلال الرسم، ويعتبر الطب مهنته والرسم هوايته.

قال عز الدين لبرنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر، إنه بدأ بنقل معاناة أهل القطاع المحاصر على الورق، منذ سن 7 سنوات، ودأب على تطوير مهارته إلى أن وصلت إلى مرحلة الرسم على لوحة (الآيباد).

أول فنان يرسم عبر تقنية “زووم”

لقيت لوحة رسمها الفنان الشاب انتشارًا واسعًا صوّرت عددًا من الفلسطينيين برسومات متداخلة، إذ يظهر الأسير في عين الأم المكلومة وأطفال الشهداء في عين الأب المُهجّر، ويعتبر عز الدين نفسه أول فنان فلسطيني يرسم عن طريق تقنية “الزووم” ويوصل معاناة أهل فلسطين عبرها.

وقال الفنان إن الرسم فن يوصل الرسالة دون حاجة إلى اللغة، مستطردًا “مهما اختلفت لغاتهم ودياناتهم، يمكن لكن من يرى رسوماتي أن يفهمها”.

“سفير لفلسطين”

وأوضح لـ(هاشتاج)، أن رسام الكاريكاتير الفلسطيني علاء اللقطة، قدم له الدعم المعنوي وشجعه على المضي قُدمًا بالقول “أتمنى أن أراك سفير فلسطين”.

وقد اختير عز الدين ضمن 6 مرشحين من صناع المحتوى على مستوى فلسطين، في مسابقة لاختيار سفراء النوايا الحسنة للاتحاد الأوربي.

احلى شخص ارسمه وافاجئه وكان اليوم عيد ميلاده وصار عمره 12 سنة!♥️ pic.twitter.com/MMqXOjDVVv — Ezz lulu 𓂆 (@EzzLulu) August 23, 2022

وتمنى عز الدين أن يتم اختياره في المرحلة الأخيرة ليكون سفيرًا لدولة فلسطين، مضيفًا أن قطاع غزة مليء بالمواهب التي ضاعت عليها فرص الخروج إلى العالم بسبب إغلاق المعابر والحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.

مليون مشاهدة في يوم واحد

تأخذ الرسومات وقتًا في للتفكير فيها أكثر من وقت رسمها، حسب الفنان الذي وصل أحد مقاطع الفيديو الخاصة به في يوم واحد إلى أكثرمن مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو مقطع جسد فيه العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

ويرى الشاب الفلسطيني أن نشر رسوماته عبر مواقع التواصل الاجتماعي له تأثير كبير بفضل الانتشار الواسع الذي تحظى بها، ليس فقط على المجتمع العربي بل والدولي أيضًا.

من شوارع غزة.. الرسام الفلسطيني "عز الدين لولو" يرسم صورة لبائع ترمس في الشارع.. كيف رد البائع؟#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/KnozYU9Uqq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 7, 2022

بائع التِرمس

ويدخل عز الدين السرور على المارة في غزة ويفاجئهم برسم وجوههم في غفلة منهم، وقال عبر (هاشتاج) إن الرسم قبل أن يكون فنا هو وسيلة لإيصال رسائل إنسانية، وإنه يحتاج أشخاصًا في رسوماته يستحقون كل التقدير والاحترام.

وكان مقطع فيديو لعز الدين رسم فيه بائع ترمس عجوز في غزة، قد لقي انتشارًا واسعًا بعد أن أدخل السرور والفرح عليه في مشهد مؤثر.