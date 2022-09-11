وسط ذهول الركاب.. قطار يمر فوق رجل “سقط بالخطأ” ونجاته بأعجوبة (فيديو)

نجا أحد الركاب في ولاية أوتار براديش الهندية بأعجوبة بعد أن سقط على خطوط السكة الحديد بالتزامن مع قدوم أحد القطارات المسرعة.

وأظهرت لقطات مصورة مرور القطار بسرعة، حيث سقط الرجل في الفجوة بين الحافة (الرصيف) والقطار المسرع قبل أن يمر فوقه ويغطيه بالكامل.

भरथना रेलवे स्टेशन पर आज सुबह 9 बजे भूरा सिंह नाम के यात्री जल्दबाजी के चलते ट्रैक पर गिर गए। इंटरसिटी ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई। खुशकिस्मत रहे बाल बांका नहीं हुआ। लेकिन इन घटनाओं में सबक ये है कि जिंदगी आपकी है ट्रेन की नहीं… pic.twitter.com/x9tGRzPfTI — Ravish Ranjan Shukla (@ravishranjanshu) September 6, 2022

ونهض الرجل سالمًا عقب مرور القطار، وقام عن الأرض حامدا الله على نجاته ثم بدأ في جمع حقائبه المبعثرة، وسط حالة من الذهول والصدمة التي انتابت الواقفين بالمحطة.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن رجلًا يُدعى بولا سينغ حاول ركوب القطار المتحرك عندما سقط في الفجوة بين القطار والحافة، لكنه تمكن من الالتصاق بالجدار لحين مرور القطار.

وأضافت أن سينغ أصيب فقط برضوض طفيفة وتم نقله إلى عيادة خاصة حيث تلقى الإسعافات الأولية.

Earlier in the morning, a passenger identified as Bhola Singh fell on track while attempting to board Agra Fort-Lucknow junction intercity at Bharthana railway station (Etawah). Bhola survived without any injury. pic.twitter.com/WHODSvb5Nv — Subodh Srivastava 🇮🇳 (@SuboSrivastava) September 6, 2022

والتقط حشد كبير من الأشخاص الموجودين على الرصيف، الواقعة بكاملها، وتم تداول المقطع المصور بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

ووقع الحادث على الرصيف رقم 2 عندما وصل القطار السريع الذي غادر من مدينة أجرا، إلى محطة بهارتانا للسكك الحديدية بولاية أوتار براديش في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء.