وسط ذهول الركاب.. قطار يمر فوق رجل “سقط بالخطأ” ونجاته بأعجوبة (فيديو)

نجا أحد الركاب في ولاية أوتار براديش الهندية بأعجوبة بعد أن سقط على خطوط السكة الحديد بالتزامن مع قدوم أحد القطارات المسرعة.

وأظهرت لقطات مصورة مرور القطار بسرعة، حيث سقط الرجل في الفجوة بين الحافة (الرصيف) والقطار المسرع قبل أن يمر فوقه ويغطيه بالكامل.

ونهض الرجل سالمًا عقب مرور القطار، وقام عن الأرض حامدا الله على نجاته ثم بدأ في جمع حقائبه المبعثرة، وسط حالة من الذهول والصدمة التي انتابت الواقفين بالمحطة.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن رجلًا يُدعى بولا سينغ حاول ركوب القطار المتحرك عندما سقط في الفجوة بين القطار والحافة، لكنه تمكن من الالتصاق بالجدار لحين مرور القطار.

وأضافت أن سينغ أصيب فقط برضوض طفيفة وتم نقله إلى عيادة خاصة حيث تلقى الإسعافات الأولية.

Earlier in the morning, a passenger identified as Bhola Singh fell on track while attempting to board Agra Fort-Lucknow junction intercity at Bharthana railway station (Etawah). Bhola survived without any injury. pic.twitter.com/WHODSvb5Nv

— Subodh Srivastava 🇮🇳 (@SuboSrivastava) September 6, 2022