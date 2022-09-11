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وسط ذهول الركاب.. قطار يمر فوق رجل “سقط بالخطأ” ونجاته بأعجوبة (فيديو)

نهض الرجل سالمًا عقب مرور القطار وسط ذهول الركاب (مواقع هندية)
11/9/2022-|آخر تحديث: 11/9/202204:43 PM (مكة المكرمة)

نجا أحد الركاب في ولاية أوتار براديش الهندية بأعجوبة بعد أن سقط على خطوط السكة الحديد بالتزامن مع قدوم أحد القطارات المسرعة.

وأظهرت لقطات مصورة مرور القطار بسرعة، حيث سقط الرجل في الفجوة بين الحافة (الرصيف) والقطار المسرع قبل أن يمر فوقه ويغطيه بالكامل.

ونهض الرجل سالمًا عقب مرور القطار، وقام عن الأرض حامدا الله على نجاته ثم بدأ في جمع حقائبه المبعثرة، وسط حالة من الذهول والصدمة التي انتابت الواقفين بالمحطة.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن رجلًا يُدعى بولا سينغ حاول ركوب القطار المتحرك عندما سقط في الفجوة بين القطار والحافة، لكنه تمكن من الالتصاق بالجدار لحين مرور القطار.

وأضافت أن سينغ أصيب فقط برضوض طفيفة وتم نقله إلى عيادة خاصة حيث تلقى الإسعافات الأولية.

والتقط حشد كبير من الأشخاص الموجودين على الرصيف، الواقعة بكاملها، وتم تداول المقطع المصور بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

ووقع الحادث على الرصيف رقم 2 عندما وصل القطار السريع الذي غادر من مدينة أجرا، إلى محطة بهارتانا للسكك الحديدية بولاية أوتار براديش في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء.

المصدر : وسائل إعلام هندية