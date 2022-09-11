فلّاح يقطع لسانه لتقديمه قربانًا في معبد هندوسي

قالت الشرطة الهندية إن فلاحًا قطع لسانه طوعًا لتقديمه قربانًا في معبد هندوسي شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في الشرطة أن الرجل وزوجته أديا طقوسًا دينية في البداية، ثم أخرج الرجل سكينًا من جيبه وقطع لسانه ووضعه على باب المعبد، مما أثار حالة من الذعر الشديد بين الزائرين.

وأضاف أن أفراد الشرطة المتمركزين في المعبد هرعوا إلى الرجل ونقلوه إلى المستشفى بمساعدة الموجودين، مشيرًا إلى أنه في حالة حرجة.

وأشار المسؤول إلى أن المرأة أوضحت للشرطة أن زوجها “ضحّى” بلسانه، لكنها لم تستطع إعطاء سبب لقيامه بهذا الفعل.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الهند لا تزال تشهد ممارسات تشويه للذات وحتى حالات تضحية بشرية، إذ يؤمن جزء كبير من السكان بمعتقدات خرافية، وفي بعض الأحيان يقدمون على أفعال غريبة “لإرضاء الآلهة”، مشيرة إلى تقارير عن واقعتين مماثلتين العام الماضي، إذ قطع شابان لسانيهما لتقديمهما للآلهة.

وأضافت أن كاهنًا هندوسيًا قطع رأس فلّاح وقدمه ذبيحة عام 2020، زاعمًا أن إلهًا أمره بذلك في المنام.