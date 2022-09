زلزال بقوة 7.6 يضرب شرق بابوا غينيا الجديدة ومشاهد للحظات الذعر والدمار (فيديو)

ضرب زلزال بلغت قوته 7.6 درجة بابوا غينيا الجديدة اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابات وفقا لتقارير صحفية، وتسبب في تدمير منازل ونشر الذعر بين السكان.

وهز الزلزال، الذي كان مركزه على عمق 80 كيلومترا، المنطقة الشرقية في بابوا غينيا الجديدة في حوالي الساعة 9:45 صباحا بالتوقيت المحلي (2345 بتوقيت غرينتش من مساء أمس السبت)، لكن الهزة شعر بها السكان في العاصمة بورت مورسبي على بعد حوالي 500 كيلومتر.

وسُجل انقطاع للتيار الكهربائي فضلًا عن أضرار لحقت بمبان في أجزاء مختلفة من البلاد.

وأصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) في الولايات المتحدة تحذيرا من حدوث تسونامي بعد الزلزال، لكنه قال في وقت لاحق إن الخطر قد انتهى، ورغم ذلك، حذر المعهد من أنه قد تكون هناك “تقلبات طفيفة في مستوى سطح البحر في بعض المناطق الساحلية”.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا أنه لا يوجد أي تهديد فوري على البلاد من موجات تسونامي.

ونشر سكان صورًا على مواقع للتواصل الاجتماعي ومقاطع مصورة تظهر شقوقا في الطرق وبنايات وسيارات متضررة ومنتجات تسقط من على أرفف المتاجر.

ولم يتضح بعد مدى الضرر لأن موقع الزلزال كان بعيدًا. لكن تقارير إعلامية محلية قالت إن شخصًا واحدًا على الأقل لقي حتفه وهناك تقارير غير مؤكدة عن منازل مدفونة وأضرار واسعة النطاق.

ومن المتوقع أن تكشف الحكومة عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق اليوم الأحد.

والزلازل شائعة في بابوا غينيا الجديدة، التي تقع على “حلقة النار” في المحيط الهادي، وهي نقطة نشاط زلزالي بسبب الاحتكاك بين الصفائح التكتونية.

M7.6 earthquake / Papua New Guinea in the southwestern Pacific / 8:46 a.m.(JST) September 11 / At least 16 people have been killed #earthquake #PapuaNewGuinea #地震 pic.twitter.com/m8yNvVUvyc — かわたる (@kawataru_j) September 11, 2022

وضرب زلزال بقوة 7.5 درجة المرتفعات الجبلية النائية في بابوا غينيا الجديدة في عام 2018، مما أسفر عن مقتل نحو 125 شخصا وإلحاق أضرار بآلاف المنازل.

وفي يوليو/ تموز 2020، أثار زلزال قوته 6.9 درجات الرعب في العاصمة فورت موريسبي دون أن تسجل أضرار كبيرة.