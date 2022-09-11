تكليف رئيس جديد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعد استقالة الريسوني

أعلن مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، السبت، تكليف الدكتور حبيب سالم سقاف الجفري برئاسة الاتحاد حتى نهاية الدورة الحالية، وذلك بعد استقالة الرئيس السابق أحمد الريسوني على إثر تصريحات أثارت غضبا في الجزائر وموريتانيا.

وقال الاتحاد في بيانه إن المجلس اجتمع عبر تقنية الزوم، واتخذ قرار تكليف الجفري برئاسة الاتحاد بعد استقالة الريسوني.

من هو السقاف؟

ووفقا لموقع الاتحاد فالجفري من مواليد سولو -هي جزء من مقاطعة جاوة الوسطى- في إندونيسيا بتاريخ ١٧ يوليو/تموز 1954، وحصل على شهادة الدكتورة في الشريعة من الجامعة الإسلامية عام 1986.

وتولى الجفري منصب وزير الشؤون الاجتماعية في إندونيسيا، وعمل محاضرا في الدراسات العليا بجامعة “شريف هداية الله” الإسلامية الحكومية بجاكرتا، ومحاضرا بكلية الشريعة بمعهد العلوم الإسلامية والعربية بجاكرتا التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

كما عمل مديرا للمركز الاستشاري للشريعة بجاكرتا، ورئيس الهيئة الاستشارية لبيت المال “معاملات”، وعضو الهيئة الشرعية للتأمين الإسلامي “تكافل”، وعضو الهيئة الشرعية للبنك الوطني جاكرتا.

استقالة الريسوني

واستقال الريسوني بعد أن أثارت تصريحات له حول الصحراء الغربية في مقابلة مع قناة مغربية، ردود فعل غاضبة في الجزائر.

ودعا الريسوني (مغربي الجنسية) في تصريحاته للجهاد من أجل تنظيم مسيرة مشابهة لـ(المسيرة الخضراء) في الصحراء نحو مخيمات تندوف الجزائرية القريبة، لتحرير صحرائهم.

كما قال الريسوني في حوار بثه موقع “بلانكا بريس” إن “وجود موريتانيا نفسها خطأ، فضلًا عن الصحراء، وعلى المغرب أن يعود إلى ما قبل الغزو الأوربي”.

وفي بيان استقالته من رئاسة الاتحاد قال الريسوني إنها تأتي تمسكًا منه “بمواقفه وآرائه الثابتة الراسخة، التي لا تقبل المساومة، وحرصًا على ممارسة حريته في التعبير بدون شروط ولا ضغوط”.

والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مؤسسة إسلامية شعبية، تأسس سنة 2004 بمدينة “دبلن” بأيرلندا، ويضم أعضاء من بلدان العالم الإسلامي ومن الأقليات والمجموعات الإسلامية خارجه، ويعتبر مؤسسة مستقلة وله شخصية قانونية وذمة مالية خاصة.

وفي عام 2011، تم نقل المقر الرئيسي للاتحاد إلى العاصمة القطرية الدوحة، بناءً على قرار من المجلس التنفيذي للاتحاد، ويدير الاتحاد كلاً من الجمعية العامة، ومجلس الأمناء، والمكتب التنفيذي، ورئاسة الاتحاد، والأمانة العامة.