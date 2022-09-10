وسط بكاء الحضور.. أب يحضر حفل تخرج ابنته المتوفاة في مصر ويتسلم درع تكريمها (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل في مصر مقطع فيديو يظهر استلام والد الطالبة أمينة عمر، بكلية الدراسات الإسلامة بجامعة الأزهر بالزقازيق بمحافظة الشرقية لشهادة تخرجها بدلًا منها، إذ توفيت قبل حفل تخرجها.

ولاقى مقطع الفيديو المؤثر رواجًا واسعًا، واحتفى النشطاء بحضور والد الفتاة الرحلة وتسلمه لشهادة التكريم نيابة عنها، والذي حاول حبس دموعه عن البكاء خلال الحفل.

ويظهر مقطع الفيديو تأثر زميلاتها الحاضرين في الحفل، وانهيارهن من البكاء لحظة إعلان تكريم اسم الطالبة الحافظة للقرآن الكريم منذ صغرها.

وقالت شقيقة الطالبة المتوفاة “أكثر ما آلمني وقت الحفلة، أنها كانت أمي وأختي وصديقتي، وكانت بالنسبة لي حياتي، ولن أستطيع وصف شعوري وقتها، لأن هي كانت منتظره حفل تخرجها جدًا”.

وظهر والد الفتاة في مقطع فيديو آخر بعد التكريم قائلًا “ابنتي كان مجموعها بالثانوية الأزهرية أعلى من التحاقها بكلية الدراسات الإسلامية، لكنها كانت تجاوبني دائمًا أنها كانت تريد أن تتعلم أصول دينها، وبحجم فخري بحجم حزني عليها”.

وأشار إلى أنها كانت متفوقة رغم زواجها أثناء دراستها في الجامعة، بحسب ما نقلت عنه مواقع محلية.

وأوضح أن آخر لقاء بينهما كان يوم وفاتها إذ اتصل بها وطلب منها أن تحضر إلى منزله وتناولت معهم الإفطار ثم أخبرته أنها ستعود إلى منزلها.

وأضاف “قبل أن تغادر وقفت ونظرت لي لفترة طويلة وسألتها إذا كانت تريد شيئًا فدعت ليّ وغادرت، لمراجعة دروسها في علوم القرآن، وعندما اتصلت بها في المساء لم ترد، توجهت إلى منزلها وعندما دخلت إلى شقتها وجدتها نائمة في غرفتها وفي يدها المصحف”.

وختم بقوله “يا ريت أختم حياتي بنفس موتتها”.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 💔 أن لله وان اليه راجعون ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يااااااااااااااااااااارب ويصبركم يااااااااااااااااااااارب ياعمو 😭😭

جامعة الأزهر الزقازيق

دراسات اسلامية وعربية https://t.co/XbLUrkJIVF — 🕊️ نيرو 🌹 (@NaieraBahaa) September 10, 2022