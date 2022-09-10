“كل قطعة تشتريها تساعد روحا”.. حقائب مبتكرة تساهم في كفالة أيتام سوريا (فيديو)

دشنت الفنانة السورية “صباح علي” معرضها الفني الخيري الثاني في مدينة إسطنبول التركية، الذي تقوم من خلاله برسم لوحات مبتكرة على الحقائب اليدوية لبيعها في الأسواق، بهدف كفالة أيتام سوريين.

وكان عنوان المعرض الذي تم تدشينه قبل أيام “من روح إلى روح” وهو ثاني معارض “روح”، واستطاع جمعَ فنانين من دول مختلفة واختصاصات فنية متنوّعة من خطاطين ورسامين وفنّانين.

وفي لقاء مع الجزيرة مباشر عبر برنامج هاشتاج، قالت صباح علي “بدأت مبادرة روح منذ عامين حيث أقوم بالرسم وبيع اللوحات لكفالة الأيتام، حيث بدأت بكفالة يتيم واحد والآن نكفل 23 يتيما في الشمال السوري منهم 17 مكفولون لمدة عام كامل”.

وعن الفكرة والرسالة من مبادرة روح قالت صباح “كل قطعة روح، وكل قطعة تشتريها تساعد روحا. جاءت الفكرة بعد وفاة والدي بعد صراع مع السرطان، وكان الأمر صعبا علي أن أتقبله، وساعدني في ذلك اللجوء إلى الرسم، وقررت أن أساعد أناسا يشعرون الفقد مثلي فصرت أرسم وأبيع”.

وأضافت “بعد ذلك فتحت باب التطوع للشباب والموهوبين للتبرع بقطع فنية كي نبيعها ونكفل بها أيتاما ومن هنا نبعت فكرة المعارض”.

وبشأن المعرض والرسالة منه، قالت صباح “المعرض ضم أعمال أكثر من 24 فنانا عربيا، وكان هناك 117 عملا فنيا تم عرضها وبيعت جميعها خلال 4 ساعات، وتم جمع مبلغ يكفي لكفالة 17 يتيما لمدة عام كامل و5 أيتام آخرين كفالة شهرية”.

وعن الهدف من المعرض قالت “نأمل أن يصبح روح منظمة دولية ونسعى لتسجيله قريبا ونسعى لإنشاء موقع كبير لفتح المجال لفنانين أكثر للتبرع بفنهم، وسنقيم كل عام معرضين سيكونان أكبر من المعارض السابقة لنستطيع كفالة أيتام أكثر”.

وأضافت “أشعر بأن الدنيا بخير وكنت أتمنى لو كان أبي حيا ليرى هذه المبادرة”.

ووجهت صباح في ختام حديثها رسالة إلى متابعيها والمشاهدين قائلة “كل إنسان يمكن أن يساعد بأقل شيء ممكن، وما لا يظن أنه لا يمكن أن يساعد به يمكنه أن يترك أثرا من خلاله، إذا لم تكن رساما يمكنك أن تكون متطوعا أو تساعد أو تنشر شيئا عن الخير لتكون مساهما في الخير”.