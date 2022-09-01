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بطل مسلسل “مو” على نتفليكس للجزيرة مباشر: تجنبت العرض السياسي للقضية الفلسطينية لهذا السبب (فيديو)

1/9/2022

قال الفنان الفلسطيني الأمريكي محمد عامر مؤلف وبطل مسلسل “مو” المعروض على منصة نتفليكس، إنه تحدث عن القضية الفلسطينية في المسلسل مع تجنب إقحام الطرح السياسي في كل مشهد.

ورأى في حوار خاص مع برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر، أن “المُشاهد قد يتيه” بتركيز المسلسل عن الجانب السياسي، خصوصًا أنه يحمل أفكارًا مختلفة عن القضية.

وأوضح الكوميدي المعروف بـ”مو” أنه تناول القضية من جانب إنساني عبر عرض قصة لاجئ فلسطيني في أمريكا يبحث عن فرصة عمل وتأشيرة إقامة، وقد حكى جزءًا من حياته.

وقال عامر إن هدفه من المسلسل التركيز على قصة عائلته التي اضطرت إلى بداية حياة جديدة للمرة الثانية في أمريكا بعد الخروج من الكويت بسبب الحرب، وهي قصة العديد من الفلسطينيين، وفق تعبيره.

وأشار بطل ومؤلف المسلسل -الذي بدأ عرضه الأسبوع الماضي- إلى أنه حاول “تحقيق التوازن بين عرض القضية وجعل الأحداث كوميدية”.

ويتناول المسلسل قصة شاب فلسطيني من مواليد الكويت غادرها مع أسرته في 1990 ووصل إلى تكساس في الولايات المتحدة، ودخل مدرسة أمريكية وسنّه 10 سنوات.

وركز المسلسل عن الصعوبات التي يعانيها المهاجرون للحصول على الجنسية الأمريكية، وقال لـ(هاشتاج) “إنها المرة الأولى التي يظهر فيها عمل من تأليف وتمثيل فلسطيني على التلفزيون الأمريكي”.

وحاول عامر نقل تفاصيل من حياته كما هي مثل صور منزل أسرته في الكويت حيث ولد ومنزل عائلته في فلسطين. وقال إن المسلسل ليس موجهًا إلى الأمريكيين فقط بل إلى العالم الذي قد يجهل تفاصيل كثيرة مثل وجود فلسطينيين مسيحيين.

وناقش مؤلف المسلسل القضية الفلسطينية وقال إنه أبرز إحساس “كيف يعيش فلسطينيون دون دولة؟” من دون أن يفهم أحد معنى ذلك، وخاصة الأمريكيين.

وأفاد محمد عامر بأنه دخل عالم الكوميديا وهو في سن 14 وكان من أوائل المسلمين في أمريكا الذين دخلوا هذا العالم، وقدم عروضًا كوميدية في أكثر من 27 دولة بالعالم.

وعبّر الفنان لـ(هاشتاج) عن سعادته بشُهرة عدد من الكوميديين العرب في أمريكا في الوقت الحالي. فقد شارك الكوميدي المصري باسم يوسف في مسلسل “مو”، وقال المؤلف إنه تعرف عليه في مصر قبل الثورة كما شارك في التأليف الفنان المصري الأمريكي رامي يوسف.

المصدر : الجزيرة مباشر