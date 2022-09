بطل مسلسل “مو” على نتفليكس للجزيرة مباشر: تجنبت العرض السياسي للقضية الفلسطينية لهذا السبب (فيديو)

قال الفنان الفلسطيني الأمريكي محمد عامر مؤلف وبطل مسلسل “مو” المعروض على منصة نتفليكس، إنه تحدث عن القضية الفلسطينية في المسلسل مع تجنب إقحام الطرح السياسي في كل مشهد.

ورأى في حوار خاص مع برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر، أن “المُشاهد قد يتيه” بتركيز المسلسل عن الجانب السياسي، خصوصًا أنه يحمل أفكارًا مختلفة عن القضية.

وأوضح الكوميدي المعروف بـ”مو” أنه تناول القضية من جانب إنساني عبر عرض قصة لاجئ فلسطيني في أمريكا يبحث عن فرصة عمل وتأشيرة إقامة، وقد حكى جزءًا من حياته.

وقال عامر إن هدفه من المسلسل التركيز على قصة عائلته التي اضطرت إلى بداية حياة جديدة للمرة الثانية في أمريكا بعد الخروج من الكويت بسبب الحرب، وهي قصة العديد من الفلسطينيين، وفق تعبيره.

وأشار بطل ومؤلف المسلسل -الذي بدأ عرضه الأسبوع الماضي- إلى أنه حاول “تحقيق التوازن بين عرض القضية وجعل الأحداث كوميدية”.

