شاب يهاجم الرئيس البرازيلي أثناء ركوبه دراجة نارية (فيديو)

تعرّض الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، لموقف محرج أُثناء مشاركته في فعالية انتخابية في مدينة كوريتيبا.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا يظهر إلقاء شاب غير معروف لعبوة ماء على بولسونارو، وهو يقود دراجته النارية.

لحظة مهاجمة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أثناء ركوبه دراجة نارية#الجزيرة_مباشر #البرازيل pic.twitter.com/6f7T5RVpn2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 1, 2022

وهذا ليس الموقف الأول المحرج لبولسونارو خلال حملته الانتخابية، حيث وثقت مقاطع مصورة، لحظات مثيرة من خلاف بين الرئيس البرازيلي وأحد الناشطين البارزين على موقع يوتيوب، خلال لقاء قرب القصر الرئاسي.

وصور الناشط واليوتيوبر ويلكر لياو مقطع فيديو للحظة مواجهته لبولسونارو، وهو يسأله “ماذا فعلت حكومتك؟” ويصفه بأنه جبان.

وأظهر الفيديو الذي نشره ويلكر عبر قناته على يوتيوب، تجاهل الرئيس مواجهة اليوتيوبر في البداية وصعوده إلى سيارته، ثم بدا وهو ينزل منها ويقترب من لياو ويمسك يده محاولًا أخذ هاتفه المحمول.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة سي.إن.تي/إم.دي.إيه، الثلاثاء، أن الفارق في نسبة التأييد للزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تضاءل على نحو طفيف أمام الرئيس اليميني بولسونارو، قبل انتخابات أكتوبر/تشرين الأول.

وحصل لولا على نسبة 42.3% من تأييد الناخبين مقابل 34.1% لبولسونارو قبل الجولة الأولى من التصويت، مقارنة بالاستطلاع السابق في مايو/أيار والذي حصل فيه لولا على 40.6% من التأييد مقابل 32% لبولسونارو.

وأظهر الاستطلاع أن لولا سيفوز في جولة الإعادة المتوقعة أمام بولسونارو بنسبة 50.1% من الأصوات مقابل 38.8%.