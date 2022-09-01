حادث غامض جديد.. وفاة مدير ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا بعد سقوطه من نافذة مستشفى

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن رافيل ماجانوف مدير شركة (لوك أويل)، ثانية أكبر الشركات المنتجة للنفط في روسيا، توفي اليوم الخميس، بعد سقوطه من نافذة بمستشفى في موسكو، في أحدث وفاة مفاجئة لأسباب غامضة لرجل أعمال روسي.

وأكد المصدران القريبان من ماجانوف (67 عاما) خبر وفاته الذي نشرته عدة وسائل إعلام روسية، من دون توضيح ملابسات سقوطه، وقالا إنهما يستبعدان احتمالات انتحاره.

وقال مصدر مقرب آخر من الشركة إن هناك اعتقادا بين أعضاء إدارتها بأنه انتحر، ولكنه لا يجد أي دليل أو وثائق تدعم هذا الاعتقاد.

ولم تُجب شرطة موسكو على سؤال رويترز عما إذا كانت تحقق في وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، أو أحالت الأمر إلى لجنة التحقيقات في موسكو.

وقالت (لوك أويل) في بيان إن ماجانوف “توفي بعد مرض خطير”، وأضافت “آلاف الموظفين يشعرون بحزن عميق لهذه الخسارة الكبيرة”.

وتوفي عدة مسؤولين تنفيذيين بارزين تربطهم صلات بقطاع النفط الروسي فجأة في ظروف غامضة خلال الشهور القليلة الماضية.

وعلى خلاف الشركات الروسية، اتخذت (لوك أويل) موقفا بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ففي بيان في 3 مارس/آذار، عبّر مجلس إدارة الشركة عن قلقه إزاء “الأحداث المأساوية” في أوكرانيا، ودعا إلى “إنهاء الصراع المسلح في أقرب وقت ممكن” عبر المفاوضات.