أبرزهم المقيمون في الخليج.. السعودية تتيح التأشيرة السياحية لفئات جديدة

أعلنت السعودية، الخميس، عن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج، والحاصلين على تأشيرة من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية “شينغن”.

وقالت وزارة السياحة في بيان إن القرار يشمل أيضًا المقيمين بشكل دائم في دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

وأشارت إلى أنه يشترط على من يحمل التأشيرة للولايات المتحدة أو بريطانيا أو الشنغن أن يكون قد استخدمها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة.

وأوضحت أنه يمكن الحصول على التأشيرة “إلكترونيًا”، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر، حسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.

يسرنا إعلان إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج وأيضا الحاصلين على تأشيرة من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن كما يشمل السماح المقيمين بشكل دائم في دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة pic.twitter.com/7eZHzTNKaq — وزارة السياحة (@Saudi_MT) September 1, 2022

وقبل أسابيع أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية السماح لجميع حاملي التأشيرات في المملكة من أداء مناسك العمرة، وذلك بالتزامن مع بدء موسم العمرة الحالي.

وأتاحت الوزارة للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة في أثناء إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن.